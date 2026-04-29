청주시, SK하이닉스와 ‘어린이집 코딩로봇 순환 대여사업’ 추진 나선다

충북 청주시가 SK하이닉스와 손잡고 지역 영유아의 인공지능(AI) 코딩교육을 진행한다.

29일 청주시에 따르면 SK하이닉스가 2000만 원 상당의 지역화폐(청주페이)를 청주시육아종합지원센터에 기탁했다.

이 기탁금은 청주시 아이(A.I)랑 놀꿈 프로젝트 사업에 활용될 예정이다.

이 프로젝트는 어린이집에 AI 코딩로봇과 교육 콘텐츠를 제공해 영유아가 놀이 중심의 체험형 코딩교육을 경험할 수 있도록 돕는 사업이다.

청주시는 코딩교육의 중요성이 커지고 있는 가운데 영유아에게 공공 차원의 디지털 교육을 지원하기 위해 이번 사업을 추진하게 됐다고 설명했다.

청주시는 SK하이닉스의 기탁금을 활용해 AI 코딩로봇 129대를 구입한다. 청주시육아종합지원센터는 지역 어린이집에 15~20대의 AI 코딩로봇을 2~3개월 동안 빌려주는 방식으로 제공할 계획이다.

해당 로봇은 영유아 눈높이에 맞춰 설계된 맞춤형 교육 교구로, 미로 찾기나 그림 그리기 등 놀이와 결합한 학습이 가능하다.

최서인 청주시 보육지원팀 주무관은 “이번 사업의 목표는 디지털 환경에 대한 접근 기회가 상대적으로 부족한 영유아들에게 새로운 교육 기회를 제공하는 것”이라며 “민·관 협력을 통해 아이들이 미래사회에 필요한 역량을 키울 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.