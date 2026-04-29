‘통근용’ 대신 ‘나들이용’으로···한강버스 4월 탑승객 7만명 돌파, 주로 주말에 탔다

3월 6만2491명→4월 7만552명 더 늘어 평일보다는 주말 나들이객 중심 탑승 많아

본격적인 나들이 계절을 맞으며 4월 한강버스 탑승객이 역대 최고치를 기록했다.

지난 주말(25~26일) 이틀간 누적 탑승객은 1만247명으로, 토요일 5035명, 일요일 5212명이 탑승하면서 처음으로 5000명 단위를 기록했다.

서울시는 4월 1~27일까지 약 한 달간 탑승객이 7만명을 넘어서며 운항 시작 후 월간 최다 탑승객 기록을 달성했다고 29일 밝혔다. 28~30일 사흘간 더 운항을 이어 가면 누적 탑승객은 7만5000명을 넘어설 전망이다.

한강버스의 월별 탑승객 수는 9월 2만7541명에서 11월 4만2952명으로 늘었으나, 겨울철 한강 결빙 및 각종 사고로 일부 구간 부분 운항에 들어가면서 12월부터 올해 1~2월은 탑승객 수가 많지 않았다. 다만 전체 운항에 들어간 3월부터는 탑승객 수가 크게 증가해 3월 6만2491명, 4월 7만552명을 기록했다.

한강버스 탑승객은 주로 주말에 집중된 경향을 보인다. 주중인 4월 1~3일 탑승객은 각각 1725명, 2033명, 2484명에 그치지만 토요일(4일)과 일요일(5일)에는 각각 4404명, 4493명으로 크게 늘어난다. 한강버스가 주말 한강 나들이를 나온 시민들을 위한 이동 수단으로 주로 활용되고 있는 셈이다.

4월 18일(토)과 19일(일)의 탑승객도 각각 4899명과 4926명으로 높은 수치를 보였으나, 다음 날인 20일(월) 탑승객 수는 1057명으로 크게 떨어진다. 21일과 22일의 탑승객 수도 각각 1463명, 1511명으로 한강버스 수요는 주로 주말에 집중되는 경향을 보이고 있다.

한편 서울시는 내달 1일부터 서울숲에서 열리는 ‘국제정원박람회’ 기간에 맞춰 5월 20일부터 서울숲 인근에 임시 선착장을 운영한다고 밝혔다. 또 여의도 선착장과 서울숲 임시 선착장을 잇는 ‘서울국제정원박람회’ 특별 직항 노선도 신설할 예정이다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “한강버스가 월간 최대 이용객을 기록하며 일상 교통과 관광 수요를 동시에 충족하는 수상 교통수단으로 정착하고 있다”며 “5월부터 서울숲에서 열리는 국제정원박람회를 한강버스를 타고 방문할 수 있도록 임시 선착장도 개장해 시민들의 편의를 높이겠다”고 말했다.