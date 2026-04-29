“구명조끼 안 입고 해루질”···올해 갯벌사고로 4명 사망

해경, 갯벌사고 26건으로 지난해 2배 물떼 확인·2인 이상 동행 등 안전수칙 당부

#지난 20일 충남 태안군 몽산포항 갯벌에서 해루질하다 실종된 70대 A씨가 바다에 빠져 숨진 채 물에 떠 있는 것을 어선이 발견했다. A씨는 하루 전인 지난 19일 오후 9시 30분쯤 해루질을 하러 몽산포항 인근 갯벌에 들어갔다가 연락이 끊겼다. A씨와 함께 해루질에 나섰던 지인 B씨는 20일 오전 1시 8분쯤 A씨가 실종됐다고 신고했다.

#앞서 지난 1월 16일 충남 태안 운여해변에서 해루질하던 50대 C씨도 숨졌다. C씨는 이날 오전 7시 17분쯤 해루질하러 나갔다가 “안개 때문에 방향을 잃은 것 같다”는 말을 가족에게 남긴 뒤 연락이 끊겼다. 해경은 함정 등을 동원해 수색에 나서 심정지 상태인 A씨를 발견, 병원으로 이송했지만 결국 숨졌다.

올해 들어 해루질 중 갯벌에 고립되는 갯벌사고가 급증하고 있다.

해양경찰청 올 1월부터 4월 22일까지 갯벌사고는 26건으로 지난해 같은 기간 11건에 비해 2배 이상 증가했다고 29일 밝혔다. 갯벌 사고로 이미 4명이 숨졌다.

갯벌 사고는 서해권인 옹진군 영흥도와 충남 태안·보령, 전북 부안 등지에서 해루질하다 물때를 놓쳐 고립되는 것이 대부분이다. 해루질은 갯벌에 들어가 소라와 게, 조개 등을 잡는 것이다

해경은 갯벌 사고 대부분은 구명조끼를 착용하지 않은 ‘안전불감증’에서 발생한다고 설명했다. 숨진 A·C씨는 구명조끼를 입지 않았다.

특히 야간에는 방향 감각을 잃기 쉽고, 시야도 제한되어 갯골 등에 빠지면 인명피해로 이어질 위험이 매우 크다.

해경은 안전한 갯벌 활동을 위해서는 물 때 확인과 안전장비 착용, 2인 이상 동행, 지형지물 파악, 통제구역 준수 등 안전수칙 준수를 당부했다.

장인식 해경청장 직무대행은 “갯벌은 밀물이 들어오는 속도가 성인의 걸음보다 훨씬 빨라 순식간에 고립될 수 있다”며 “무리한 해루질보다는 안전을 최우선으로 생각하는 성숙한 시민의식이 필요하다”고 말했다.