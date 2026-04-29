하정우 “대통령의 하GPT에서 부산 북구의 하GPT 될 것…단디하겠다”

6·3 지방선거와 동시에 열리는 국회의원 재보궐 선거에서 부산 북갑 출마가 사실상 확정된 하정우 전 청와대 인공지능(AI)미래기획수석은 29일 “첫 AI 수석으로 국가 AI 전략 수립의 소임을 마치고 부산으로, 국회로 가려고 한다”며 “간곡하게 부탁드린다. 하정우를 부산으로, 국회로 보내달라”고 말했다.

하 전 수석은 이날 국회에서 열린 민주당 인재영입식에서 “부산 북구 시민이 되어 구포 1·2·3동, 덕천 1·2·3동, 만덕 2·3동 가족들의 이야기 속으로 들어가려고 한다”며 이같이 말했다.

하 전 수석은 “그동안 경제는 점점 어려워졌고 젊은 사람들은 하나둘씩 떠났다고 한다”며 “하지만 저는 오히려 그 안에서 뛰어보겠다. 새로운 활력을 만드는 사람이 되고 싶다”고 말했다. 그는 “꽉 찬 마흔아홉의 나이에 고향으로 돌아가 새로운 부산과 북구의 시대를 위해 일할 수 있다고 생각하니 많이 떨린다”며 “그러나 제가 꼭 해야 할 일이라고 생각한다”고 말했다.

하 전 수석은 “기업에서 청와대로 갔던 것처럼 이제 청와대에서 국회로 이동하려고 한다”며 “국회에서 법, 제도의 속도를 높여야 성공할 수 있다”고 말했다. 그는 “이재명, 전재수, 하정우가 만드는 새로운 성장을 지켜봐 달라”며 “말석에서 뭐라도 하겠다”고 말했다.

그는 “젊은 사람, 제대로 일하고 격려해주시고 응원해주시면 이 한 몸 부서지도록 일하겠다”며 “회사 일, 청와대 일을 하면서 언젠가는 고향으로 돌아가서 배우고 쌓은 것을 모두 쏟아붓는 것을 꿈꿔왔다”고 말했다. 그는 “어무이, 누나, 행님, 그리고 친구들이 있는 따뜻한 부산으로 돌아가서 내 고향 부산 발전을 반드시 이루겠다”고 말했다.

하 전 수석은 인재영입식 전 공개된 소개 영상에서 “대통령의 하 GPT에서 북구의 하 GPT로 다시 태어난 하정우”라며 “저는 부산의 아들”이라고 말했다. 하 전 수석은 “사상초, 사상중, 구덕고를 나왔다”며 “부산은 제가 태어난 고향이자 20년 동안 저를 낳고 길러준 곳”이라고 말했다.

하 전 수석은 “부산이 길러준 덕분에 회사에서 청와대에서 정말 많이 성장했다”며 “이렇게 쌓은 경험 능력으로 다시 30년 만에 부산에 돌아가서, 부산을 제2의 수도였던 시절 이상으로 제대로 발전시켜보겠다”고 말했다. 그는 “고향으로 돌아온 하 GPT가 부산을 대한민국의 새로운 성장 엔진으로 만들겠다”며 “단디하겠다”고 말했다.