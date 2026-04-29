대구, 올해 개별주택가격 1.52%↑···30일 공시

대구시는 오는 30일 지역 내 개별주택(단독·다가구 등) 가격을 공시한다고 29일 밝혔다.

이번 공시가격은 올해 1월1일 기준으로, 국토교통부가 발표한 대구시 표준주택(9669호) 가격을 기준으로 산정됐다. 공시대상 개별주택 수는 지난해와 비교해 582호 줄어든 14만1647호로 파악됐다. 주택 가격은 대구시 평균 1.52% 상승한 것으로 집계됐다.

대구시는 민·군 통합공항 등 도시개발사업에 대한 기대감과 주거 인프라 개선 등을 상승 요인으로 분석했다. 구·군별로는 군위군이 3.93%로 상승률이 가장 높았다. 이어 수성구(2.76%), 중구(1.99%) 등의 순이었다.

이번에 공시된 개별주택 중 최고가는 30억6200만원(수성구 수성동4가 소재), 최저가는 274만원(군위군 삼국유사면 소재)으로 조사됐다.

개별주택 공시가격은 부동산공시가격알리미 누리집에서 열람할 수 있다. 주택 소재지 구·군 세무과(읍·면·동 민원실)에서 직접 열람도 가능하다.

공시가격에 이의가 있는 소유자와 이해관계인은 공시일인 30일부터 다음달 29일까지 관련 신청서를 작성해 제출하면 된다. 이의가 제기될 경우 해당 구·군에서 결정가격 적정 여부 등을 재조사한 후 그 결과를 개별 통지한다.

오준혁 대구시 기획조정실장은 “개별주택가격은 재산세 및 건강보험료 등의 기준이 되는 만큼, 열람과 이의신청 절차를 적극적으로 알려 시민들의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.