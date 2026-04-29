‘이혜훈 방지법’ 나왔다…청약 자녀 부양가족 기준 1→3년 강화

정부가 주택 청약시 만 30세 이상 자녀의 부양가족 인정 기준을 기존 1년에서 3년으로 강화한다. 이혜훈 전 의원의 부정 청약 의혹이 불거진 것을 계기로 위장전입 등 편법을 차단하려는 조치다.

국토교통부는 부양가족 인정 요건을 강화하는 내용을 담은 주택공급에 관한 규칙 일부 개정령안을 30일부터 40일간 입법예고한다고 29일 밝혔다. 국토부는 입법예고를 거쳐 개정안을 국회에 제출할 예정이다.

현재는 만 30세 이상 미혼 자녀(직계비속)가 주택 입주자모집공고일 기준 1년 이상 주민등록등본에 함께 등재돼 있으면 부양가족으로 인정된다. 앞으로는 3년 이상 함께 거주해야 부양가족으로 인정받을 수 있다.

지난해 말 이 전 의원이 기획예산처 장관으로 내정된 이후 부정 청약 의혹이 불거지며 청약 가점제의 부양가족 인정 요건을 손봐야 한다는 지적이 제기됐다. 청약 가점제는 무주택 기간(최대 32점), 청약통장 가입 기간(최대 17점), 부양가족 수를 합산해 산정되는데, 이 중 부양가족 점수가 최대 35점으로 가장 크다. 가족이 1명이 늘어날 때마다 5점씩 가산된다.

이 전 의원의 배우자는 2024년 7월 서울 서초구 반포동 ‘래미안 원펜타스’ 청약을 신청했는데 무주택 기간 32점, 청약통장 가입 기간 17점 그리고 부양가족 25점(배우자 1명과 자녀 3명) 등 총 74점을 확보해 당첨됐다.

당시 이 전 의원 배우자가 함께 사는 부양가족으로 신고한 장남이 2023년 12월 결혼식을 올리고 세종시에 거주 중이었던 사실이 확인되면서 논란이 됐다. 장남이 결혼 약 2주 전에는 서울 용산구 한 아파트를 보증금 7억3000만에 전세 계약한 사실도 드러나 위장전입 의혹이 제기됐다.

국토부 관계자는 이날 “부양가족 인정 기준을 높이는 동시에 실제 거주 여부에 대한 점검도 대폭 강화할 예정”이라고 말했다.