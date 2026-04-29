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1년에 727만원, 등록금에 ‘등골’···올해 4년제 대학 10곳 중 7곳 인상

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본문 요약

올해 4년제 대학 10곳 중 7곳 가까이가 등록금을 인상한 것으로 나타났다.

국공립대 평균 등록금 인상률은 0.3%였지만 사립대는 2.8%로 상대적으로 높았다.

소재지별로는 수도권 대학 평균 등록금이 827만원으로 비수도권보다 165만원가량 높았다.

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1년에 727만원, 등록금에 ‘등골’···올해 4년제 대학 10곳 중 7곳 인상

입력 2026.04.29 12:00

수정 2026.04.29 12:04

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  • 김지혜 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난해 712만원보다 14만7100원 올라

수도권 평균 827만원, 비수도권보다 165만원 높아

전문대도 인상 흐름···125곳 중 102곳이 올려

지난 1월22일 서울 서대문구 연세대학교 학생회관에 등록금 인상을 규탄하는 총학생회의 현수막이 걸려 있다. 정효진 기자

지난 1월22일 서울 서대문구 연세대학교 학생회관에 등록금 인상을 규탄하는 총학생회의 현수막이 걸려 있다. 정효진 기자

올해 4년제 대학 10곳 중 7곳 가까이가 등록금을 인상한 것으로 나타났다. 전문대학도 10곳 중 8곳 이상이 등록금을 올리며 대학가 전반에 등록금 인상 흐름이 이어졌다.

교육부와 한국대학교육협의회가 29일 발표한 ‘2026년 4월 대학정보공시 분석 결과’를 보면 올해 4년제 일반 및 교육대학 192개교 중 130개교(67.7%)가 등록금을 인상했고, 62개교는 동결했다.

4년제 대학생 1명이 1년간 부담하는 평균 등록금은 727만원 수준으로 집계됐다. 지난해 712만원보다 14만7100원(2.1%) 오른 수치다.

설립 유형별로 보면 올해 4년제 사립대 평균 등록금은 823만원, 국·공립대는 425만원이었다. 사립대와 국공립대 간 평균 등록금 격차는 약 398만원으로 지난해(377만원)보다 더 벌어졌다. 국공립대 평균 등록금 인상률은 0.3%였지만 사립대는 2.8%로 상대적으로 높았다.

소재지별로는 수도권 대학 평균 등록금이 827만원으로 비수도권(662만원)보다 165만원가량 높았다.

계열별로는 의학계열 등록금이 연평균 1032만원으로 가장 높았다. 이어 예체능 833만원, 공학 767만원, 자연과학 732만원, 인문사회 643만원 순이었다.

전문대학도 등록금 인상 흐름이 이어졌다. 전문대 125개교 중 102개교(81.6%)가 등록금을 올렸고, 23개교는 동결했다. 학생 1명이 1년간 부담하는 평균 등록금은 665만원으로 지난해 648만원보다 17만4400원(2.7%) 상승했다.

전문대 사립 평균 등록금은 669만원으로 공립(223만원)의 약 3배 수준이었다. 수도권 전문대 평균 등록금은 708만원, 비수도권은 629만원으로 조사됐다. 계열별로는 예체능이 723만원으로 가장 높았고 공학 679만원, 자연과학 672만원, 인문사회 592만원 순이었다.

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