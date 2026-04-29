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본문 요약

방탄소년단의 공연을 보기 위해 최근 한국을 찾은 외국인 관광객들이 일반 관광객보다 체류 기간이 길고 지출도 많았다는 분석 결과가 나왔다.

문화체육관광부와 한국문화관광연구원, 한국관광공사는 지난달 BTS 광화문 컴백 공연과 이달 진행된 고양 월드투어 공연 관람객을 대상으로 한 현장 설문조사와 통신, 카드 데이터 분석 결과를 29일 발표했다.

조사 결과 광화문 컴백 공연을 찾은 외국인은 한국에 평균 8.7일 머물며 353만원을 소비한 것으로 나타났다.

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108만원씩 더 썼다···BTS 광화문 공연 보러 온 외국인 아미들의 한국 즐기기

입력 2026.04.29 12:16

수정 2026.04.29 12:29

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  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

문체부·문화관광연구원·관광공사 분석

광화문 공연 때 평균 8.7일 머물며 353만원 소비

고양 공연 때엔 7.4일씩 체류, 소비액 291만원

방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 이틀 앞둔 지난달 19일 무대가 설치된 서울 광화문광장 일대 전광판에 공연을 알리는 영상 광고가 나오고 있다. 문재원 기자

방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 이틀 앞둔 지난달 19일 무대가 설치된 서울 광화문광장 일대 전광판에 공연을 알리는 영상 광고가 나오고 있다. 문재원 기자

방탄소년단(BTS)의 공연을 보기 위해 최근 한국을 찾은 외국인 관광객들이 일반 관광객보다 체류 기간이 길고 지출도 많았다는 분석 결과가 나왔다.

문화체육관광부와 한국문화관광연구원, 한국관광공사는 지난달 BTS 광화문 컴백 공연(3월 21일)과 이달 진행된 고양 월드투어 공연(4월9일, 11~12일) 관람객을 대상으로 한 현장 설문조사와 통신, 카드 데이터 분석 결과를 29일 발표했다.

조사 결과 광화문 컴백 공연을 찾은 외국인은 한국에 평균 8.7일 머물며 353만원을 소비한 것으로 나타났다. 이는 올해 1분기 일반 외국인 관광객의 평균 체류 기간(6.1일)보다 2.6일 길고, 소비 금액(245만원)보다는 108만원 많은 수준이다.

BTS 고양 공연을 방문한 외국인은 공연 전후로 ‘방탄소년단(BTS) 더 시티(THE CITY) 서울 프로그램’이 열리는 용산, 명동, 동대문디자인플라자(DDP), 국립현대미술관 등을 연계 방문하면서 평균 7.4일 체류하고, 291만원을 소비한 것으로 집계됐다.

방탄소년단(BTS) 광화문·고양 공연 방한관광 효과. 문화체육관광부 제공

방탄소년단(BTS) 광화문·고양 공연 방한관광 효과. 문화체육관광부 제공

관광공사는 BTS 고양 공연장 인근 행정동(일산서구 대화동) 일대 통신과 카드 데이터도 비교 분석했다. 조사 결과, 전년 같은 기간 대비 공연일(3일)동안 외국인 방문객은 35배, 소비액은 38배 급증하며 경제 효과가 두드러진 것으로 나타났다.

문체부와 한국방문의해위원회는 BTS 부산 공연(6월12~13일)과 연계 해 오는 6월1일부터 15일까지 환영 주간을 운영하고, 지역 케이팝 콘서트 4건 개최 및 연계 케이컬처 체험 전시 지원(2개소)을 추진할 계획이다. K드라마·뮤직비디오 촬영지와 연계한 한류 관광 대표 코스도 지속 발굴에 나선다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “데이터 기반으로 방한 관광 경향과 효과를 분석해 관광 정책에 활용할 계획”이라며 “음악, 영화, 드라마, 게임 등 ‘K-컬처’ 경험 자체가 목적이 되는 외래객의 지역 방문이 체류형 관광으로 이어지도록 지원하겠다”고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
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