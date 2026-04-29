가정의 달 5월, 전남은 축제장···꽃·섬·야경 여행 ‘풍성’

전남도는 29일 5월 가정의 달을 맞아 가족·연인과 함께 즐기기 좋은 도내 관광지와 축제 프로그램을 소개했다. 담양 대나무축제와 보성다향대축제, 고흥우주항공축제, 곡성세계장미축제 등 축제·체험·힐링·야경·섬 관광을 아우르는 여행 코스들이다.

가족 단위 여행객을 위한 축제로는 담양 대나무축제와 보성다향대축제, 2026 프레완도국제해조류박람회가 꼽힌다. 담양 대나무축제와 보성다향대축제는 5월 1일부터 5일까지 열리고, 완도에서는 2일부터 7일까지 해조류 전시와 해양 체험 프로그램이 운영된다.

아이와 함께 찾기 좋은 행사도 이어진다. 고흥우주항공축제는 2일부터 5일까지 나로우주센터 우주과학관에서 열리며 우주복 체험과 발사체 전시 등을 선보인다. 해남공룡대축제와 곡성 섬진강기차마을에서도 공룡 체험, 어린이 공연, 체험 프로그램이 진행된다.

부모님과 함께 쉬어갈 수 있는 여행지로는 장흥 정남진 편백숲 우드랜드, 화순 만연산 치유의 숲, 화순적벽 버스투어, 강진 다산초당·백운동 원림 등이 제시됐다. 숲길 산책과 산림치유, 역사·정원 탐방을 함께 즐길 수 있는 코스다.

야경과 봄꽃 관광지도 5월 여행 코스에 포함됐다. 목포 평화광장에서는 5월 9일 목포해상W쇼가 열리고, 여수 해양공원 일원에서는 10월 말까지 매주 금·토요일 여수밤바다 낭만버스킹이 운영된다. 곡성세계장미축제는 5월 22일부터 31일까지, 신안 라벤더 축제는 15일부터 25일까지 열린다.

섬과 바다를 활용한 해양관광 프로그램도 마련됐다. 5월 2일 여수 이순신광장에서는 ‘2026년 섬 방문의 해’ 선포식이 열리고, 30일에는 여수 낭도 일원에서 기부런 행사가 진행된다. 참가자들은 다도해 해상교량을 잇는 10㎞ 코스를 달리며 섬 관광을 체험한다.

최영주 전남도 관광체육국장은 “가정의 달을 맞아 전남의 다채로운 축제와 관광지에서 특별한 추억을 만들길 바란다”고 말했다.