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전기차 충전소도 주유소처럼 ‘요금’ 표지판 세운다···공공 충전요금은 ‘5단계’ 세분화

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본문 요약

정부가 전기차 공공 충전요금을 출력에 따라 5개 구간으로 세분화하고 요금 단가를 조정한다.

개편된 요금체계는 기후부가 설치·운영하는 공공 충전기를 이용하거나, 기후부와 협약을 체결한 충전기에서 기후부 회원카드로 결제하는 경우에 적용된다.

현재 기후부 공공 충전시설에 적용 중인 봄·가을 주말·공휴일 11~14시에 할인되는 충전요금은 새로운 요금 단가에 종전 할인폭을 적용한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전기차 충전소도 주유소처럼 ‘요금’ 표지판 세운다···공공 충전요금은 ‘5단계’ 세분화

입력 2026.04.29 12:50

수정 2026.04.29 13:01

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  • 반기웅 기자

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기후부, 개편안 내달 19일까지 행정예고

서울시내 한 공공기관 주차장에 전기차 충전기가 설치돼 있다. 강윤중 기자

서울시내 한 공공기관 주차장에 전기차 충전기가 설치돼 있다. 강윤중 기자

정부가 전기차 공공 충전요금을 출력에 따라 5개 구간으로 세분화하고 요금 단가를 조정한다. 그간 확인이 어려웠던 충전 가격은 외부 요금 표지판을 설치해 쉽게 확인할 수 있도록 한다.

기후에너지환경부는 이 같은 내용의 공공 충전요금 개편안을 30일부터 다음달 19일까지 행정예고한다고 29일 밝혔다.

먼저 충전기 출력을 기준으로 100kW 미만 구간 1㎾h(킬로와트시)당 324.4원, 100kW 이상 347.2원 등 두 구간으로 나뉘었던 요금 체계가 5개 구간으로 세분화된다. 공공 충전요금 체계에 충전기별(완속·중속·급속) 실제 비용 차이를 반영하기 위한 조치다.

개편 이후 충전요금은 30kW 미만 294.3원, 30~50kW 미만 306.0원, 50~100kW 미만 324.4원, 100~200kW 미만 347.2원, 200kW 이상 391.9원으로 조정된다. 충전이 상대적으로 느린 저출력 구간의 요금은 기존보다 낮추고, 200kW 이상 초급속 구간은 기존보다 높은 단가를 적용하는 구조다.

개편된 요금체계는 기후부가 설치·운영하는 공공 충전기를 이용하거나, 기후부와 협약을 체결한 충전기에서 기후부 회원카드로 결제하는 경우(로밍)에 적용된다.

현재 기후부 공공 충전시설에 적용 중인 봄(3~5월)·가을(9~10월) 주말·공휴일 11~14시에 할인되는 충전요금은 새로운 요금 단가에 종전 할인폭(최대48.6원)을 적용한다.

30kW 미만 속도로 충전하는 경우에는 294.3원에서 245.7원(토요일), 251.6원(일·공휴일)으로 낮아지고, 200kW 이상 충전 요금은 391.9원에서 각각 343.3원(토요일), 349.2원(일·공휴일)으로 할인된다.

요금 개편과 함께 충전시설 관리도 강화된다. 지난해 11월 ‘대기환경보전법’ 개정에 따른 후속 조치다.

먼저 충전요금 정보를 외부에 표시해 한눈에 확인할 수 있도록 했다. 전기차 충전시설 운영자는 충전요금을 표지판이나 안내문 등을 통해 공지하고, 고속도로 휴게소 충전시설은 주유소처럼 외부에 요금 표지판을 설치해야 한다.

충전시설 정보 공개 범위도 확대된다. 앞으로는 충전요금과 시설 위치, 실시간 이용 가능 여부 등이 한국환경공단 무공해차 통합 홈페이지에 공개된다.

기후부는 계절과 시간대에 따라 달라지는 전기요금을 전기차 충전요금에 연동하는 방안도 검토하고 있다. 재생에너지 발전량이 많은 시간대에는 이용자가 더 낮은 요금으로 충전할 수 있도록 요금 체계를 개편할 계획이다.

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