화물연대-BGF로지스 ‘최종 합의’ 지연··· “숨진 조합원 명예회복 방안 내용 조율 중”

민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대)와 BGF로지스의 단체 합의서 조인식이 지연되고 있다. 지난 20일 사망한 조합원의 명예 회복 방안을 두고 일부 합의가 난항을 겪고 있다.

화물연대는 29일 오전 11시 고용노동부 진주지청에서 열릴 예정이던 단체합의서 조인식이 노사 양측의 세부 내용 조율로 인해 지연되고 있다고 밝혔다.

화물연대와 사측은 이날 오전 5시쯤 운송료 일부 인상과 휴무 확대, 손해배상 금지 등의 내용을 담은 합의를 잠정 체결했다. 이미 잠정 합의가 이뤄진 만큼 최종 협상안 타결에도 큰 문제는 없을 것으로 예상된다.

화물연대 관계자는 “합의서에 고인 명예를 회복할 수 있는 구체적이고 진정성 있는 문구가 포함돼야 한다”며 “신중한 검토가 진행되고 있는 것이고 협상 파행은 아니다”고 말했다.

편의점 CU를 운영하는 BGF리테일은 29일 “이른 시일 내에 가맹점 지원책을 마련하겠다”고 밝혔다. BGF리테일은 “오늘 협상이 (잠정)타결됨에 따라 지금까지 회사와 가맹점 피해 현황을 면밀히 살피겠다”며 이같이 밝혔다.

BGF리테일은 봉쇄가 풀리면 내부 정비를 거쳐 이번 주중 모든 센터와 공장의 100% 정상화에 나선다는 방침이다. 화물연대는 사측과의 최종 합의서가 작성되면 물류센터 봉쇄를 바로 해제할 예정이다.