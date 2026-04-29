창간 80주년 경향신문

화물연대-BGF로지스 ‘최종 합의’ 지연··· “숨진 조합원 명예회복 방안 내용 조율 중”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

민주노총 공공운수노조 화물연대본부와 BGF로지스의 단체 합의서 조인식이 지연되고 있다.

화물연대는 29일 오전 11시 고용노동부 진주지청에서 열릴 예정이던 단체합의서 조인식이 노사 양측의 세부 내용 조율로 인해 지연되고 있다고 밝혔다.

화물연대와 사측은 이날 오전 5시쯤 운송료 일부 인상과 휴무 확대, 손해배상 금지 등의 내용을 담은 합의를 잠정 체결했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

화물연대-BGF로지스 ‘최종 합의’ 지연··· “숨진 조합원 명예회복 방안 내용 조율 중”

입력 2026.04.29 13:48

수정 2026.04.29 13:53

펼치기/접기
  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

민주노총 공공운수노조 화물연대본부와 BGF로지스가 교섭 끝에 잠정 합의하기로 한 29일 오전 경남 진주시 고용노동부 진주지청에서 박연수 화물연대 기획실장이 취재진에게 당초 오전 11시 예정이던 조인식이 늦어지는 이유를 설명하고 있다. 연합뉴스

민주노총 공공운수노조 화물연대본부와 BGF로지스가 교섭 끝에 잠정 합의하기로 한 29일 오전 경남 진주시 고용노동부 진주지청에서 박연수 화물연대 기획실장이 취재진에게 당초 오전 11시 예정이던 조인식이 늦어지는 이유를 설명하고 있다. 연합뉴스

민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대)와 BGF로지스의 단체 합의서 조인식이 지연되고 있다. 지난 20일 사망한 조합원의 명예 회복 방안을 두고 일부 합의가 난항을 겪고 있다.

화물연대는 29일 오전 11시 고용노동부 진주지청에서 열릴 예정이던 단체합의서 조인식이 노사 양측의 세부 내용 조율로 인해 지연되고 있다고 밝혔다.

화물연대와 사측은 이날 오전 5시쯤 운송료 일부 인상과 휴무 확대, 손해배상 금지 등의 내용을 담은 합의를 잠정 체결했다. 이미 잠정 합의가 이뤄진 만큼 최종 협상안 타결에도 큰 문제는 없을 것으로 예상된다.

화물연대 관계자는 “합의서에 고인 명예를 회복할 수 있는 구체적이고 진정성 있는 문구가 포함돼야 한다”며 “신중한 검토가 진행되고 있는 것이고 협상 파행은 아니다”고 말했다.

편의점 CU를 운영하는 BGF리테일은 29일 “이른 시일 내에 가맹점 지원책을 마련하겠다”고 밝혔다. BGF리테일은 “오늘 협상이 (잠정)타결됨에 따라 지금까지 회사와 가맹점 피해 현황을 면밀히 살피겠다”며 이같이 밝혔다.

BGF리테일은 봉쇄가 풀리면 내부 정비를 거쳐 이번 주중 모든 센터와 공장의 100% 정상화에 나선다는 방침이다. 화물연대는 사측과의 최종 합의서가 작성되면 물류센터 봉쇄를 바로 해제할 예정이다.

노란봉투법 적용, ‘택배’는 되고 ‘화물’은 안 된다?···정부, 화물연대 교섭 가능성 닫나

지난 20일 CU 진주물류센터에서 화물연대 집회 도중 조합원이 사망한 사건을 계기로 특수고용노동자의 교섭권을 둘러싼 법 적용 기준이 다시 쟁점으로 떠올랐다. 같은 특수고용직이라도 택배기사와 화물기사의 원청 교섭 여부가 갈리고 있기 때문이다. 22일 민주노총 서비스연맹에 따르면 택배 부문에서 노란봉투법(개정 노동조합법) 시행 이후 CJ대한통운, 롯데글로...

https://www.khan.co.kr/article/202604220600111

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글