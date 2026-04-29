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충북 청주시, 스마트폰 앱으로 ‘과수화상병’과 ‘돌발해충’ 차단

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본문 요약

충북 청주시가 스마트폰을 활용해 과수화상병과 돌발해충을 예방한다.

청주시는 과수 화상병과 기후변화로 급증하는 돌발해충을 예방하기 위해 '스마트폰 앱 기반 예찰 시스템'을 도입한다고 29일 밝혔다.

이 시스템은 과수원 현장에서 스마트폰 전용 앱을 활용해 예찰 내용을 실시간으로 기록하고, 이를 데이터베이스화할 수 있는 것이 특징이다.

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충북 청주시, 스마트폰 앱으로 ‘과수화상병’과 ‘돌발해충’ 차단

입력 2026.04.29 13:52

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

청주시청 청사. 경향신문 자료사진

청주시청 청사. 경향신문 자료사진

충북 청주시가 스마트폰을 활용해 과수화상병과 돌발해충을 예방한다.

청주시는 과수 화상병과 기후변화로 급증하는 돌발해충을 예방하기 위해 ‘스마트폰 앱 기반 예찰 시스템’을 도입한다고 29일 밝혔다.

이 시스템은 과수원 현장에서 스마트폰 전용 앱을 활용해 예찰 내용을 실시간으로 기록하고, 이를 데이터베이스화할 수 있는 것이 특징이다. GPS 기반 위치 정보를 활용해 예찰이 이뤄진 과수원의 정확한 위치도 확인할 수 있다.

과수화상병은 사과와 배에 심각한 피해를 끼치는 전염성 세균병으로, 발견 즉시 제거⸱폐기⸱매몰해야 한다.

이번 시스템 도입으로 예찰 단원들이 예찰 활동 중 의심 증상 발견 시 현장에서 간이진단 결과와 사진을 즉시 올려 기록할 수 있게 됐다. 또한, 미국선녀벌레·갈색날개매미충 등 이동성이 강한 돌발해충의 발생 정보도 실시간으로 입력할 수 있어 신속한 초기 대응이 가능해질 전망이다.

또 필지별 방문 일시와 병해충 발생 이력, 방제 현황 등을 누적 관리함으로써 향후 병해충 발생 가능성을 예측하는 빅데이터 자료로도 활용될 가치가 높다.

청주시는 이번 앱 예찰 시스템이 그동안 수기 기록 방식이 가졌던 데이터 통합의 한계를 극복하고, 예찰 사각지대를 해소하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

청주시 관계자는 “과수화상병은 한 번 발생하면 폐원 시 18개월간 재배가 금지될 정도로 농가에 치명적인 피해를 주는 만큼, 이 앱이 지역 과수 산업의 안전망을 한 단계 높이는 계기가 될 것으로 보인다”고 말했다.

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