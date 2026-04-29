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현대엔지니어링, 미국 태양광 발전사업 PF 금융 약정 체결

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본문 요약

현대엔지니어링은 한국산업은행 등 국내외 4개 금융기관과 약 3억1000만달러 규모의 프로젝트 파이낸싱 금융약정을 체결했다고 29일 밝혔다.

현대엔지니어링은 이번 약정으로 확보한 재원으로 '힐스보로 태양광발전소' 사업을 올해 상반기 착공할 계획이다.

대주단으로 참여한 곳은 한국산업은행과 크레디아그리콜 CIB, OCBC은행, 지멘스파이낸셜서비스다.

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현대엔지니어링, 미국 태양광 발전사업 PF 금융 약정 체결

입력 2026.04.29 13:53

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

현대엔지니어링이 상반기 착공을 추진 중인 미국 텍사스주 힐스보로 태양광 발전소 위치도. 현대엔지니어링 제공

현대엔지니어링이 상반기 착공을 추진 중인 미국 텍사스주 힐스보로 태양광 발전소 위치도. 현대엔지니어링 제공

현대엔지니어링은 한국산업은행 등 국내외 4개 금융기관과 약 3억1000만달러(약 4600억원) 규모의 프로젝트 파이낸싱(PF) 금융약정을 체결했다고 29일 밝혔다.

현대엔지니어링은 이번 약정으로 확보한 재원으로 ‘힐스보로 태양광발전소’ 사업을 올해 상반기 착공할 계획이다.

대주단으로 참여한 곳은 한국산업은행과 크레디아그리콜 CIB, OCBC은행, 지멘스파이낸셜서비스다.

힐스보로 태양광 발전소는 미국 텍사스주 힐카운티에 조성된다. 발전용량 200메가와트(MW) 규모로, 2027년 말 상업운전을 목표로 한다. 완공 시 연간 약 476기가와트시(GWh) 전력을 생산하게 되는데, 이는 미국 기준 약 4만6000가구에 공급할 수 있는 전력 규모다.

현대엔지니어링 관계자는 “이 사업은 국내 건설사가 사업권 인수 후 인허가 연장, 전력판매계약, 투자 및 금융 조달까지 전 과정을 주관한 최초의 해외 재생에너지 투자개발형 사업”이라며 “금융약정 체결을 계기로 북미를 포함한 글로벌 에너지 밸류체인 핵심 역할자로 영향력을 확대해 나가겠다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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