현대엔지니어링, 미국 태양광 발전사업 PF 금융 약정 체결

현대엔지니어링은 한국산업은행 등 국내외 4개 금융기관과 약 3억1000만달러 규모의 프로젝트 파이낸싱 금융약정을 체결했다고 29일 밝혔다.

현대엔지니어링은 이번 약정으로 확보한 재원으로 '힐스보로 태양광발전소' 사업을 올해 상반기 착공할 계획이다.

대주단으로 참여한 곳은 한국산업은행과 크레디아그리콜 CIB, OCBC은행, 지멘스파이낸셜서비스다.