대구·경북 100억 투입 ‘광역이음프로젝트’ 추진···미래일자리 만든다

대구시와 경북도는 고용노동부 공모사업에 선정돼 100억원 규모의 ‘광역이음프로젝트’를 추진한다고 29일 밝혔다.

초광역 일자리 사업인 이 프로젝트는 대구와 경북의 주력산업을 유기적으로 연결, 시너지를 극대화해 인구감소와 지역 소멸 위기에 대응하고자 추진된다.

대구시와 경북도는 2030년까지 대구의 모빌리티 소프트웨어·전장부품 분야와 경북의 차체·소재·배터리 제조 기반을 연계해 일자리 생태계를 구축한다.

이를 위해 양 시·도 단체장을 공동 단장으로 하는 사업추진단을 구성해 의사결정 구조를 통합하고 사업 추진 과정에서 발생하는 문제를 공동 대응한다.

또 단일 행정구역을 넘어서는 ‘초광역 산업벨트’를 구축한다. 대경권 미래 모빌리티 사업을 중심으로 대구·경북 기업 연구개발 지원, 협력관계 강화, 지역 자원 공동 활용 등을 통해 미래 신산업의 경쟁력을 확보한다는 구상이다.

대구·경북 생활권에 정주할 수 있는 맞춤형 인재 지원 체계도 만든다. 청년층에는 장려금 지원과 취업 연계를 강화하고 중장년층에는 초광역 고용서비스와 생애설계 훈련을 제공한다. 재직자에 대해서는 인공지능(AI) 기반 직무훈련 등 기업 수요를 반영한 프로그램을 지원할 계획이다.

양금희 경북도 경제부지사는 “광역권 고용위기는 어느 한 지역만의 노력으로 해결하기 어렵다”며 “이번 프로젝트를 통해 대구와 경북을 하나의 일자리 시장으로 묶어 지역 산업 경쟁력을 높이고 초광역 협력의 선도 사례를 만들겠다”고 말했다.