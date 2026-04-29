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유정복, 인천시장 출마 공식선언…“더 크고, 더 나은 인천 만들겠다”

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국민의힘 소속 유정복 인천시장이 6·3 지방선거에서 인천시장에 출마하겠다고 공식 선언했다.

유 시장은 6·3 지방선거에서 더불어민주당 소속 인천시장 후보로 공천된 3선의 박찬대 국회의원과 맞붙는다.

유 시장은 이날 인천시선거관리위원회에 예비후보 등록을 마쳤다.

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유정복, 인천시장 출마 공식선언…“더 크고, 더 나은 인천 만들겠다”

입력 2026.04.29 14:02

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

29일 인천시청 앞 애뜰광장에서 국민의힘 유정복 인천시장이 3선 도전을 선언하고 있다. 유 시장 캠프 제공

29일 인천시청 앞 애뜰광장에서 국민의힘 유정복 인천시장이 3선 도전을 선언하고 있다. 유 시장 캠프 제공

국민의힘 소속 유정복 인천시장이 6·3 지방선거에서 인천시장에 출마하겠다고 공식 선언했다.

유 시장은 29일 인천시청 앞 애뜰광장에서 “더 큰 인천, 더 나은 인천을 만들겠다”며 인천시장 3선 출마 이유를 밝혔다.

유 시장은 “인천시청은 300만 인천시민의 삶을 보듬는 곳으로, 정치인이 쇼하는 무대가 아니다”라며 “시민이 검증했고, 한국이 인정하고, 세계에서도 평가한 비교 불가 경쟁력을 가진 유정복이 시민들을 위해 다시 한번 온몸을 불살라 일할 곳”이라고 강조했다.

이어 “인천은 3년 평균 경제성장률 1위, 출생아 증가율과 인구 증가율 1위 등 그동안 눈부신 성과로 대한민국의 성장과 발전을 주도하는 도시가 됐다”고 덧붙였다.

유 시장은 인천은 새로운 상상도 현실로 만들었다고 설명했다.

그는 “누구도 인천에서 KTX를 탄다고 생각하지 못할 때 올 연말이면 인천발 KTX로 전국을 잇고, 누구도 시내버스 요금으로 백령도까지 가는 걸 생각하지 못할 때 인천은 시작했고, 누구도 하루 1000원으로 신혼부부의 집 걱정을 덜 수 있다고 생각하지 못할 때 인천은 천원주택을 시작했다”고 말했다.

유 시장은 인천은 지금 중대한 도전에 직면해 있다고 주장했다.

그는 “민주당 정부에서 추진하고 있는 인천공항 통합 논의와 한국환경공단 등 공공기관 이전 움직임은 분명 잘못됐다”며 “인천이 쌓아 온 경쟁력, 인천이 확보해야 할 미래의 기회가 잘못된 판단 하나로 흔들릴 수 있는 상황”이라고 말했다.

유 시장은 이날 인천시민에게 7가지에 대해 약속했다. 인천의 역차별과 인천공항 통합 논의, 공공기관 이전 등을 더 이상 용납하지 않고 지켜내겠다고 밝혔다.

또한 시민이 체감할 수 있는 천원정책을 더욱 확대하고, 원도심과 신도심을 함께 키우는 균형 도시 인천을 완성하겠다고 밝혔다.

아울러 인천 홀대와 수도권의 역차별을 깨고‘인천국제자유특별시’를 완성해 세계와 경쟁하겠다고 말했다.

경기 김포시장과 김포에서 3선 국회의원을 지낸 유 시장은 농림수산식품부 장관, 행정안전부 장관을 거쳐 민선 6·8기 인천시장을 역임했다.

유 시장은 6·3 지방선거에서 더불어민주당 소속 인천시장 후보로 공천된 3선의 박찬대 국회의원과 맞붙는다.

유 시장은 이날 인천시선거관리위원회에 예비후보 등록을 마쳤다. 이에 따라 인천시는 하병필 행정부시장이 6월 3일까지 권한대행을 맡아 시정을 운영한다.

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