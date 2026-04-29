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DL이앤씨 “글로벌 SMR 기업 엑스에너지 투자성과 가시화”

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본문 요약

DL이앤씨는 자사가 투자 및 협력 중인 미국 소형모듈원전 기업 엑스에너지가 지난 24일 미국 나스닥에 성공적으로 상장해 보유 지분 가치가 3년 만에 6배 가까이 증가했다고 29일 밝혔다.

DL이앤씨에 따르면 지난 28일 기준 DL이앤씨가 보유한 엑스에너지 지분가치는 약 1720억원이다.

DL이앤씨는 지난 2023년 1월 엑스에너지의 시리즈C투자에 약 300억원으로 참여한 바 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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DL이앤씨 “글로벌 SMR 기업 엑스에너지 투자성과 가시화”

입력 2026.04.29 14:07

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

딩카 바티아(Dinkar S. Bhatia) 엑스에너지 CCO(최고영업책임자, 왼쪽 다섯번째)와 배종식 DL이앤씨 플랜트사업본부 부본부장(왼쪽 여섯번째)이 지난달 서울 마곡동 DL이앤씨 본사에서 열린 SMR 표준화 설계 계약 체결을 기념해 사진촬영을 하고 있다. DL이앤씨 제공

딩카 바티아(Dinkar S. Bhatia) 엑스에너지 CCO(최고영업책임자, 왼쪽 다섯번째)와 배종식 DL이앤씨 플랜트사업본부 부본부장(왼쪽 여섯번째)이 지난달 서울 마곡동 DL이앤씨 본사에서 열린 SMR 표준화 설계 계약 체결을 기념해 사진촬영을 하고 있다. DL이앤씨 제공

DL이앤씨는 자사가 투자 및 협력 중인 미국 소형모듈원전(SMR) 기업 엑스에너지가 지난 24일 미국 나스닥에 성공적으로 상장해 보유 지분 가치가 3년 만에 6배 가까이 증가했다고 29일 밝혔다.

DL이앤씨에 따르면 지난 28일(현지시간) 기준 DL이앤씨가 보유한 엑스에너지 지분가치는 약 1720억원이다. DL이앤씨는 지난 2023년 1월 엑스에너지의 시리즈C투자에 약 300억원으로 참여한 바 있다. 시리즈C는 스타트업이 사업을 확장할 때 받는 투자 단계다.

엑스에너지는 미국 에너지부 지원을 받는 4세대 SMR 개발사다. SMR이 인공지능(AI) 시대 필수 전력 공급망으로 주목받으면서 주가가 급격히 상승하고 있다.

DL이앤씨는 엑스에너지가 2030년 초 상업 운전을 목표로 개발 중인 SMR의 표준화 설계를 맡고 있다. 지난달 체결한 계약 규모는 약 1000만 달러(약 150억 원)다.

유재호 DL이앤씨 플랜트사업본부장은 “엑스에너지가 시장에서 높은 가치를 인정받으면서 DL이앤씨의 지분가치 상승으로 이어지는 선순환 구조가 기대된다”며 “대형 원전 건설 경험을 바탕으로 SMR 관련 투자를 확보해 독보적 글로벌 경쟁력을 구축하겠다”고 말했다.

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