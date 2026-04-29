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‘국힘 탈당’ 서울시의원 “국민의힘, 미래 대안 될 수 없다”

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본문 요약

박상혁 서울시의원이 29일 국민의힘을 탈당했다.

박 의원은 이번 6·3 지방선거에 개혁신당 소속으로 서초구 제1선거구 시의원 선거에 출마한다.

박 의원은 이날 서울시의회 의원회관에서 기자회견을 열고 "오랜 고민과 고뇌 끝에 평생을 몸담았던 국민의힘을 떠나 용기 있는 보수 개혁, 더 나은 서초를 위해 개혁신당과 새로운 도전에 나서고자 한다"며 "지방선거는 빨간 옷 입는 사람도 아니고, 파란 옷 입은 사람도 아니고, 일 잘하는 사람을 뽑아야 한다"고 말했다.

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‘국힘 탈당’ 서울시의원 “국민의힘, 미래 대안 될 수 없다”

입력 2026.04.29 14:08

수정 2026.04.29 14:40

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  • 류인하 기자

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서초구 제1선거구 박상혁 시의원

국민의힘 탈당 후 개혁신당 후보로 출마

“옷 색깔 아닌 일 잘하는 사람 뽑아야”

박상혁 서울시의원이 29일 서울특별시의원회관에서 국민의힘 탈당 및 출마 선언을 하고 있다. 류인하 기자

박상혁 서울시의원이 29일 서울특별시의원회관에서 국민의힘 탈당 및 출마 선언을 하고 있다. 류인하 기자

박상혁 서울시의원이 29일 국민의힘을 탈당했다. 박 의원은 이번 6·3 지방선거에 개혁신당 소속으로 서초구 제1선거구(잠원동·반포 1·3·4동) 시의원 선거에 출마한다.

박 의원은 이날 서울시의회 의원회관에서 기자회견을 열고 “오랜 고민과 고뇌 끝에 평생을 몸담았던 국민의힘을 떠나 용기 있는 보수 개혁, 더 나은 서초를 위해 개혁신당과 새로운 도전에 나서고자 한다”며 “지방선거는 빨간 옷 입는 사람도 아니고, 파란 옷 입은 사람도 아니고, 일 잘하는 사람을 뽑아야 한다”고 말했다.

서초 제1선거구는 현재 제2선거구 소속인 김지훈 구의원(국민의힘)이 단수 공천된 상태다. 김 의원은 조은희 의원이 서초구청장이던 시절 비서로 일한 경력이 있다.

박 의원은 이번 시의원 공천 과정에서 조은희 의원이 영향력을 행사해 자신의 지역구인 서초 제1선거구에서 경선조차 치르지 못하게 했다고 비판해 왔다. 다만 조 의원 측은 국민의힘이 청년과 여성 전략공천을 하도록 했고 당 지시에 따라 한 것일 뿐 개인적 영향력을 행사한 바 없다고 반박하고 있다.

박 의원은 “공천 과정에서 건의서도 제출했고, 면접 당시 공천관리위원회에 관련 문제점들을 충분히 설명해 드리고 이의 제기도 했다”면서 “그러나 국민의힘은 어떠한 요청도 받아들이지 않았다”고 말했다. 서초 제1선거구 주민 1015명 탄원서도 제출했지만 이 역시 반영되지 않았다고 했다.

박 의원은 “원칙을 지키는 사람을 조롱하고, 헌신한 일꾼을 헌신짝처럼 버리는 정당에 내 아이의 미래를 맡길 수는 없다”며 “자기 사람 심기와 기득권 사수에 혈안이 된 국민의힘은 미래를 위한 어떠한 대안도 될 수 없다. 품위도, 원칙도, 상식도 잊어버린 국민의힘을 어떻게 보수정당이라고 할 수 있겠는가”라고 비판했다.

그러면서 “이번 지방선거는 조은희 측근을 뽑는 선거가 아니다. 서초 주민을 위해 일할 진짜 일꾼을 뽑는 선거”라고 일갈했다.

박 의원은 ‘박 의원 거주지는 서초 제1선거구가 아닌 신동욱 국민의힘 의원의 지역구인 제2선거구이므로, 제2선거구에서 출마하라’는 조은희 의원 측 발언에 “시의원은 서울시 안에만 거주하면 어디서든 출마가 가능하다. 내 거주지는 행정구역상 반포4동과 벽 하나를 두고 나뉜 곳”이라며 “말장난을 하며 치졸하게 굴어선 안 된다”고 말했다.

이어 “반포4동 역시 지난해 돌아가신 어머니가 아흔 가까이 사셨던 곳이자 제가 모시며 함께 살았던 곳”이라고 반박했다.

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