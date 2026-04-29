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‘서울 동행일자리’ 하반기 참여자 모집···상반기보다 규모 더 늘어

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서울시가 올해 하반기 '서울 동행일자리' 참여자 6943명을 모집한다고 29일 밝혔다.

일급 약 6만2000원으로, 월평균 세전 180여 만원을 받을 수 있다.

이수연 서울시 경제실장은 "고용 불안이 지속되는 상황을 고려해 하반기에는 모집 규모를 늘려 고용 사각지대에 놓인 취업 취약계층의 자립 지원을 강화하고자 한다"며 "참여자들이 지역사회 곳곳에 공익적 가치를 창출할 수 있는 양질의 일자리를 지속해서 확대하겠다"고 말했다.

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‘서울 동행일자리’ 하반기 참여자 모집···상반기보다 규모 더 늘어

입력 2026.04.29 14:38

  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

일러스트|NEWS IMAGE

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서울시가 올해 하반기 ‘서울 동행일자리’ 참여자 6943명을 모집한다고 29일 밝혔다. 올해 상반기(6598명)보다 345명 더 늘어난 규모다.

서울 동행일자리는 ‘약자와의 동행’에 맞춰 기획된 공공일자리로, 실업자 등 취업 취약계층에게 다른 사회적 약자를 도울 수 있는 일을 제공한다.

분야별로 돌봄·건강 약자 지원 169개 사업 총 963명, 경제 약자 지원 83개 사업 531명, 사회 안전 약자 지원 249개 사업 2330명, 디지털 약자 지원 55개 사업 709명, 기후환경 약자 지원 207개 사업 2410명이다.

신청자는 다음달 14일까지 주소지 동주민센터를 방문해 신청하면 된다. 대상은 가구원 합산 중위소득 85% 이하이면서 합산재산 4억9900만원 이하인 18세 이상 서울시민이다.

근무 시간은 하루 6시간, 주 5일이다. 일급 약 6만2000원으로, 월평균 세전 180여 만원을 받을 수 있다.

이수연 서울시 경제실장은 “고용 불안이 지속되는 상황을 고려해 하반기에는 모집 규모를 늘려 고용 사각지대에 놓인 취업 취약계층의 자립 지원을 강화하고자 한다”며 “참여자들이 지역사회 곳곳에 공익적 가치를 창출할 수 있는 양질의 일자리를 지속해서 확대하겠다”고 말했다.

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