대형마트 3사, 연휴 맞아 ‘할인 경쟁’···실적 부진 만회할까

대형마트 3사가 노동절, 어린이날이 낀 징검다리 연휴에 맞춰 대규모 할인 행사를 한다. 대형마트 업계 실적 부진이 이어지는 가운데 반등 계기가 될 수 있을지 주목된다.

이마트는 오는 30일부터 다음달 6일까지 제철 먹거리와 여름 필수 가전제품 등을 반값에 판매하는 ‘고래잇 페스타’를 진행한다고 29일 밝혔다. 수박을 최대 40% 할인하고, 성주 참외 6~8개를 9900원부터 판매한다. 자연산 광어회(360g)와 자연산 광어필렛(100g)은 신세계포인트 적립 후 행사카드로 전액 결제하면 최대 50% 할인해 각각 1만9980원, 4990원에 맛볼 수 있다. 활전복, 대게, 한우, 삼겹살도 반값 할인한다. ‘쿠쿠 벽걸이 에어컨’은 행사카드로 전액 결제하면 실외기, 배송비와 기본 설치비를 포함해 반값인 29만9500원에 살 수 있다.

롯데마트도 같은 기간 5월 ‘통큰데이’를 진행한다고 밝혔다. 6㎏ 이상짜리 수박 한 통을 행사카드로 결제하면 9990원에 살 수 있다. 1+등급 한우 등심·국거리·불고기와 훈제오리 슬라이스, 러시아산 활 대게도 행사 카드 결제 시 50% 할인한다. 컵라면 전 품목에 2+1 혜택이 적용되고, ‘NEW 한통 가아아득 치킨’ 한 팩은 9990원에 판매한다. 행사 카드 결제 고객은 ‘과자 골라담기’ 행사에서 과자 10봉지를 사면 5봉지를 무료 증정하고, 호접란과 카네이션도 최대 2000원 할인한다.

홈플러스도 같은 기간 ‘AI 물가안정 프로젝트’를 진행한다고 밝혔다. 태국산 신선란(30구)을 5890원에 판매하고, 마이홈플러스 멤버십 회원에겐 부산 간고등어(250g 내외)를 반값인 3000원에 판다. 어린이날을 맞아 ‘중장비·탱크 트레일러’를 70% 할인한 9900원에 판매하는 등 완구 할인 행사도 연다.

대형마트 3사가 5월 가정의달을 맞아 소비자 지갑을 열기 위해 대대적인 행사에 나서면서 실적 부진을 만회할 수 있을지 관심이 모인다. 산업통상부는 지난달 주요 유통업체 매출이 전년 대비 5.6% 증가했다고 밝혔는데, 이 가운데 대형마트는 15.2%나 감소한 것으로 나타났다. 백화점과 편의점 매출이 각각 14.7%, 2.7% 증가한 것과 대조적이다. 대형마트는 식품군과 비식품군 모두 매출이 감소했다.

대형마트 업계에선 지난 27일부터 지급되고 있는 최대 60만원의 고유가피해지원금이 매출 감소에 미칠 영향도 우려한다. 대형마트에선 이 지원금을 쓸 수 없어서다. 대형마트들은 지난해 민생회복소비쿠폰이 지급됐을 때도 매출 감소를 겪었다.