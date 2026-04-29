기후위기 대응에 미온적인 서울시의 각성을 촉구하는 시민들의 북소리가 서울광장에 울렸다. 국제환경단체 그린피스 서울사무소가 29일 ‘기후 신문고’ 퍼포먼스를 벌이며 서울시장 후보들을 향해 실질적인 온실가스 감축을 이끌어낼 예산 공약 마련을 촉구했다.

행사에 참여한 시민 이혜정씨(43)는 “점점 더 폭염과 폭우가 두렵고 이상기후와 재난에 위협을 느낀다”며 “우리가 내는 세금이 기후위기를 부추기는 방향이 아니라 나와 우리 가족의 안전과 미래를 지키는 데 쓰이길 바란다”고 말했다.

이날 그린피스 서울사무소는 서울시민 1000명을 대상으로 진행한 기후예산 관련 설문 결과를 발표했다. 응답자 84.5%가 사업별 온실가스 감축량과 배출량 모두 공개해야 한다고 답했고, 경제적 이익이 있더라도 기후위기를 심화시키는 다배출 사업이라면 예산을 조정해야 한다는 응답도 72.0%를 기록했다.