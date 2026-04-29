DL이앤씨, 압구정5구역에 ‘아크로 압구정’ 제안…공사비 ‘평당 1139만원’ 제시

DL이앤씨가 서울 강남 핵심 입지에서 추진되는 압구정5구역 재건축 조합에 단지명으로 ‘아크로 압구정’을 제안했다.

29일 DL이앤씨에 따르면 압구정5구역은 일반분양 세대가 적어 사업성 확보가 특히 중요한 사업지다. DL이앤씨는 조합원 부담을 덜기 위해 파격적인 조건을 제시했다.

우선 공사비로 조합이 제공한 예정공사비보다 3.3㎡(평)당 100만원 이상 낮춘 1139만원으로 확정했다. 또 분담금 납부를 기간을 입주 후 최대 7년까지로 넉넉하게 뒀다. 이주비 담보인정비율(LTV)도 150%로 제시했다.

주거 외 상가 부문에서는 상가 면적을 조합원안 대비 1696평 늘린 5096평으로 제안했다.

DL이앤씨 관계자는 “조합원 부담과 리스크(위험)을 최소화하고 압구정 5구역을 최상급 주거단지로 만들기 위해 최상의 상품 설계 역량을 집약하겠다”고 말했다.

압구정5구역 재건축은 서울 강남구 압구정동 한양 1·2차 아파트를 다시 지어 총 1397가구를 공급하는 사업으로 예정공사비가 1조4960억원에 달한다. 시공사 선정은 다음달 이뤄질 전망이다.