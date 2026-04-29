인천 계양, 고양 창릉 등 3기 신도시 공공주택 3100호 30일부터 입주자 모집

올 상반기 공공주택 공급 물량이 지난해 같은 기간 대비 43% 늘어난다.

국토교통부는 29일 “한국토지주택공사(LH)·경기주택도시공사(GH)가 인천 계양·고양 창릉·남양주 왕숙 등 3기 신도시를 비롯한 공공주택 약 3100호 입주자 모집공고를 오는 30일부터 실시한다”고 밝혔다.

분양 물량은 인천 계양 317호, 고양 창릉 494호, 남양주 왕숙 1498호, 시흥 하중 400호(이상 LH), 안양 관양고 404호(GH) 등이다.

지난 2월 입주자 모집공고를 낸 마곡17단지와 인천 가정2, 평택 고덕 등 물량이 약 1300호에 달한다. 오는 6월까지 공고가 나올 고양 창릉 약 3900호, 화성 동탄2·성남 낙생 약 3500호 등을 합하면 올 상반기 공급분은 약 1만3400호다.

국토부는 30일 분양 공고 물량에 대해 “교통, 교육, 단지시설 등 다양한 측면에서 장점을 가지고 있어 실수요자의 관심이 높을 것”이라며 “분양가는 인근 시세 대비 90% 안팎”이라고 밝혔다. 공고 이후 오는 5월11일부터 순차적으로 청약 접수가 시작된다.

정확한 분양가와 각 블록별 접수·당첨자 발표 등 일정은 실제 공고를 확인해야 한다.

김영국 국토부 주택공급추진본부장은 “올해는 예년 대비 수도권 내 많은 분양이 예정된 만큼 국민 체감도가 높아질 것”이라고 밝혔다.