창간 80주년 경향신문

인천 계양, 고양 창릉 등 3기 신도시 공공주택 3100호 30일부터 입주자 모집

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

올 상반기 공공주택 공급 물량이 지난해 같은 기간 대비 43% 늘어난다.

국토교통부는 29일 "한국토지주택공사·경기주택도시공사가 인천 계양·고양 창릉·남양주 왕숙 등 3기 신도시를 비롯한 공공주택 약 3100호 입주자 모집공고를 오는 30일부터 실시한다"고 밝혔다.

분양 물량은 인천 계양 317호, 고양 창릉 494호, 남양주 왕숙 1498호, 시흥 하중 400호, 안양 관양고 404호 등이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천 계양, 고양 창릉 등 3기 신도시 공공주택 3100호 30일부터 입주자 모집

입력 2026.04.29 14:58

  • 허남설 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김이탁 국토교통부 1차관이 지난 3월3일 인천 계양 및 부천 대장 공공주택지구를 방문해 3기 신도시 첫 입주 준비 등을 점검하고 있다. 국토교통부 제공

김이탁 국토교통부 1차관이 지난 3월3일 인천 계양 및 부천 대장 공공주택지구를 방문해 3기 신도시 첫 입주 준비 등을 점검하고 있다. 국토교통부 제공

올 상반기 공공주택 공급 물량이 지난해 같은 기간 대비 43% 늘어난다.

국토교통부는 29일 “한국토지주택공사(LH)·경기주택도시공사(GH)가 인천 계양·고양 창릉·남양주 왕숙 등 3기 신도시를 비롯한 공공주택 약 3100호 입주자 모집공고를 오는 30일부터 실시한다”고 밝혔다.

분양 물량은 인천 계양 317호, 고양 창릉 494호, 남양주 왕숙 1498호, 시흥 하중 400호(이상 LH), 안양 관양고 404호(GH) 등이다.

지난 2월 입주자 모집공고를 낸 마곡17단지와 인천 가정2, 평택 고덕 등 물량이 약 1300호에 달한다. 오는 6월까지 공고가 나올 고양 창릉 약 3900호, 화성 동탄2·성남 낙생 약 3500호 등을 합하면 올 상반기 공급분은 약 1만3400호다.

국토부는 30일 분양 공고 물량에 대해 “교통, 교육, 단지시설 등 다양한 측면에서 장점을 가지고 있어 실수요자의 관심이 높을 것”이라며 “분양가는 인근 시세 대비 90% 안팎”이라고 밝혔다. 공고 이후 오는 5월11일부터 순차적으로 청약 접수가 시작된다.

정확한 분양가와 각 블록별 접수·당첨자 발표 등 일정은 실제 공고를 확인해야 한다.

김영국 국토부 주택공급추진본부장은 “올해는 예년 대비 수도권 내 많은 분양이 예정된 만큼 국민 체감도가 높아질 것”이라고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글