어린이날 연휴 제주에 27만명 몰린다…내국인 ‘정체’ 외국인 ‘껑충’

제주도관광협회, 4월30일~5월5일 입도객 추산 국내선 국제선 입도객 각각 0.2%, 16.1% 증가 예상

올해 어린이날 연휴 기간 내·외국인을 포함해 26만7000여명의 관광객이 제주를 찾을 것으로 예상된다.

제주도관광협회는 30일부터 5월5일까지 엿새간 항공기와 선박을 이용해 내·외국인 관광객 26만7000명이 제주를 찾을 것으로 전망된다고 29일 밝혔다.

이는 지난해 어린이날 연휴 기간(2025년 5월1일∼5월6일) 26만여명보다 2.7% 증가한 수치다.

날짜별로 보면 30일 4만4000명의 방문을 시작으로 5월1일 5만3000명, 5월2일 4만6000명, 5월3일 4만8000명, 5월4일 3만8000명, 5월5일 3만8000명 등이 제주를 찾는다.

이번 연휴 기간 전체 입도객수 증가를 견인한 것은 외국인 관광객이다. 이 기간 국제선 항공기와 크루즈 선박의 탑승객은 모두 4만6800여명으로 지난해보다 16.1% 늘 것으로 예상됐다.

국제선 항공편이 지난해보다 18.2% 증가한데다 ‘아도라매직시티호’ 등을 포함해 모두 7편의 크루즈가 입항한다.

대부분 내국인으로 추정되는 국내선 항공기와 선박 탑승객은 22만200여명으로 전년 대비 0.2% 소폭 상승에 그쳤다.

이는 국내선 항공편수 감소가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 전년과 비교해 이 기간 국내선 항공편수는 0.5%, 공급석은 1.0% 줄었다. 반면 국내선 항공편 평균 탑승률을 94.4%로 사실상 만석이다.

최근 중동 분쟁에 따른 유가 급등과 유류할증료 인상 여파가 이번 연휴 기간 제주 입도객 추이에 미치는 영향은 제한적일 것으로 분석된다. 이번 연휴 방문객 대부분은 유류할증료가 크게 인상되기 전인 3~4월에 예약을 마쳤기 때문이다.

업계는 6월 전후로 유류할증료 인상 영향이 본격적으로 나타날 것으로 예상하고 촉각을 곤두세우고 있다. 5월 발권분부터 국내선 항공권 유류할증료는 기존 7700원보다 4.4배 많은 3만4100원이 적용된다. 2016년 제도 도입 이후 가장 높은 금액이다. 거리에 따라 부과되는 국제선 유류할증료 상승폭도 역대 최대 수준으로 올라간다.

고유가와 전쟁 장기화에 따른 심리적 부담감도 여행 수요를 꺾을 것이라는 우려가 나온다.

도관광협회는 “이번 연휴 입도객은 항공과 선박 예약률을 토대로 추산한 것으로, 기상 상황과 당일 예약 등 사유로 변동될 수 있다”고 밝혔다.