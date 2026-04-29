“쿠팡 노동자 개인정보 남용 조사해야”…개인정보위원회에 진정 제기

쿠팡이 노동자들의 개인정보를 과도하게 수집하고 활용한 혐의에 대해 조사가 필요하다며 개인정보보호위원회에 진정이 제기됐다.

‘안전한 쿠팡만들기 공동행동’ 등 시민단체들은 29일 서울 종로구 개인정보보호위원회 앞에서 기자회견을 열고 쿠팡의 개인정보보호법 위반 혐의에 대해 진정서를 제출했다.

이들은 “쿠팡은 물류센터 노동자 개인정보를 매우 광범위하게 수집해 처리해왔다”며 “쿠팡이 수집 목적 범위 외로 개인정보를 위법하게 활용하거나 제3자에게 제공했는지 여부를 철저히 조사해 그 내용을 시정하도록 관련 조항에 따라 엄중히 처분해 주시기 바란다”고 밝혔다.

이들은 진정서에서 쿠팡이 채용 지원 단계와 작업 진행 과정 전반에서 민감한 의료정보를 비롯한 개인정보를 광범위하게 수집해 개인정보보호법상 최소 수집 원칙 위반 소지가 다분하다고 주장했다. 또 쿠팡이 일명 ‘PNG리스트(블랙리스트)’를 작성하고 취업방해 목적으로 활용해온 점, 고 장덕준씨 산재 사망 사건 대응에서 CCTV 영상을 분석해 은폐하려 했다는 의혹이 불거진 점 등을 언급하며 개인정보의 목적 범위 외 이용 및 제3자 제공 혐의도 있다고 했다.

희우 디지털정의네트워크 활동가는 “수집된 데이터는 노동자의 권리를 보호하기 위해서가 아니라 기업의 책임을 회피하고, 노동자를 효과적으로 배제하기 위한 통제 수단으로 기능한다”며 “고 장덕준씨의 산재 사건에서 드러났듯이 쿠팡은 산재를 은폐하기 위해 영상을 일방적으로 삭제하는 한편, 소송 과정에서는 노동자 개인의 구매 이력까지 들여다 봤다”고 말했다.

정동헌 쿠팡물류센터지회장은 “쿠팡은 노동자의 근무평가기록과 건강정보를 마지막 근무일 기준 10년간 보관하고 계열사 간 공유까지 한다”며 “쿠팡이 이렇게 수집한 정보를 악용한 사례들이 있는 만큼 지금이라도 즉각적인 조사와 시정조치가 필요하다”고 했다.

개인정보보호위원회는 지난해 12월 열린 쿠팡 청문회에서 쿠팡의 노동자 의료정보 수집 및 블랙리스트 운영이 개인정보보호법 위반임을 인정했지만, 4개월이 지나도록 구체적인 행정처분을 내리지 않고 있다. 쿠팡은 지난해 1월 블랙리스트 문제와 관련해 광범위하게 정보를 수집한 데 대해 사과하고 개선을 약속했다. 현장 노동자들은 어떤 부분이 개선됐는지 알지 못한다는 입장인 것으로 전해졌다.