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본문 요약

서울 서대문구가 어린이날을 맞아 5월 2~7일 관내 5개 '구립 서울형 키즈카페'를 무료로 개방한다고 29일 밝혔다.

홍제3동점은 풍선쇼와 마술, 인형극 공연을, 남가좌1동점과 북가좌1동점은 각각 미술 프로그램, 가족 참여형 보드게임을 진행한다.

이성헌 서대문구청장은 "어린이 주간을 맞아 '구립 서울형 키즈카페'에서 아이와 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 준비했으며 앞으로도 아이 키우기 좋은 환경 조성을 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.

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서대문구, 어린이날 기념 ‘서울형 키즈카페’ 무료 개방

입력 2026.04.29 15:24

  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구립 서울형 기즈카페 행사 포스터. 서대문구 제공

구립 서울형 기즈카페 행사 포스터. 서대문구 제공

서울 서대문구가 어린이날을 맞아 5월 2~7일 관내 5개 ‘구립 서울형 키즈카페’를 무료로 개방한다고 29일 밝혔다. 이 기간 중 다양한 특별 프로그램도 운영한다.

무료 개방하는 곳은 천연동점, 홍제1동점, 홍제3동점, 남가좌1동점, 북가좌1동점이다.

시설은 기존 운영 방식대로 회차별 정원제로 운영한다. 희망자는 서울시 우리동네키움포털 홈페이지에서 예약할 수 있다.

구는 다양한 가족 체험형 특별 프로그램도 이 기간 중 운영한다.

천연동점에서는 포토존 촬영, 쿠키 꾸미기, 바이킹 놀이기구 타기를, 홍제1동점은 가족 액자 만들기와 풍선 아트를 할 수 있다.

홍제3동점은 풍선쇼와 마술, 인형극 공연을, 남가좌1동점과 북가좌1동점은 각각 미술 프로그램, 가족 참여형 보드게임을 진행한다.

이성헌 서대문구청장은 “어린이 주간을 맞아 ‘구립 서울형 키즈카페’에서 아이와 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 준비했으며 앞으로도 아이 키우기 좋은 환경 조성을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.

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