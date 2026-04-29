생명·손해보험업계, 쪽방촌 에너지 비용 1억원 지원

생명보험사회공헌위원회와 손해보험사회공헌협의회가 중동 정세 불안에 따른 에너지 가격 상승으로 어려움을 겪고 있는 쪽방촌 주민을 대상으로 총 1억원을 지원하기로 했다고 29일 밝혔다.

김철주 생명보험협회장 겸 생명보험사회공헌위원회 위원장은 "최근 고유가로 인해 쪽방촌 등 에너지 취약계층이 겪고 있는 어려움에 깊이 공감한다"며 "보험업계에서 마련한 작은 도움이 일상에 여유와 온기를 더하는데 조금이나마 보탬이 될 수 있기를 바란다"고 말했다.

이병래 손해보험협회장 겸 손해보험사회공헌협의회 의장도 "이번 지원이 에너지 위기로 특히 어려움을 겪는 분들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 손해보험업권은 사회적 책임을 다하기 위해 취약계층을 위한 나눔 활동을 지속 추진하겠다"고 했다.