생명·손해보험업계, 쪽방촌 에너지 비용 1억원 지원

생명보험사회공헌위원회와 손해보험사회공헌협의회가 중동 정세 불안에 따른 에너지 가격 상승으로 어려움을 겪고 있는 쪽방촌 주민을 대상으로 총 1억원을 지원하기로 했다고 29일 밝혔다.
이번 지원은 등유·전기 등 에너지 비용 부담이 크게 늘어난 취약계층의 생활 안정을 돕기 위해 추진됐다. 양 협회는 한국에너지공단과 전국쪽방상담소협의회와 협력해 사업을 진행한다. 지원은 서울·인천·대전·대구·부산 지역 10개 쪽방상담소를 통해 이뤄지며, 대상자에게는 등유(현물) 지원과 전기요금 보전, 냉·난방용품 지급 등이 제공될 예정이다.
김철주 생명보험협회장 겸 생명보험사회공헌위원회 위원장은 “최근 고유가로 인해 쪽방촌 등 에너지 취약계층이 겪고 있는 어려움에 깊이 공감한다”며 “보험업계에서 마련한 작은 도움이 일상에 여유와 온기를 더하는데 조금이나마 보탬이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.
이병래 손해보험협회장 겸 손해보험사회공헌협의회 의장도 “이번 지원이 에너지 위기로 특히 어려움을 겪는 분들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 손해보험업권은 사회적 책임을 다하기 위해 취약계층을 위한 나눔 활동을 지속 추진하겠다”고 했다.