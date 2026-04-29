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생명·손해보험업계, 쪽방촌 에너지 비용 1억원 지원

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본문 요약

생명보험사회공헌위원회와 손해보험사회공헌협의회가 중동 정세 불안에 따른 에너지 가격 상승으로 어려움을 겪고 있는 쪽방촌 주민을 대상으로 총 1억원을 지원하기로 했다고 29일 밝혔다.

김철주 생명보험협회장 겸 생명보험사회공헌위원회 위원장은 "최근 고유가로 인해 쪽방촌 등 에너지 취약계층이 겪고 있는 어려움에 깊이 공감한다"며 "보험업계에서 마련한 작은 도움이 일상에 여유와 온기를 더하는데 조금이나마 보탬이 될 수 있기를 바란다"고 말했다.

이병래 손해보험협회장 겸 손해보험사회공헌협의회 의장도 "이번 지원이 에너지 위기로 특히 어려움을 겪는 분들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 손해보험업권은 사회적 책임을 다하기 위해 취약계층을 위한 나눔 활동을 지속 추진하겠다"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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생명·손해보험업계, 쪽방촌 에너지 비용 1억원 지원

입력 2026.04.29 15:29

  • 김상범 기자

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지난 1월 서울 종로구 돈의동 쪽방촌에 문을 닫아 달라는 내용이 적힌 종이가 붙어 있다. 2026.1.21 성동훈 기자

지난 1월 서울 종로구 돈의동 쪽방촌에 문을 닫아 달라는 내용이 적힌 종이가 붙어 있다. 2026.1.21 성동훈 기자

생명보험사회공헌위원회와 손해보험사회공헌협의회가 중동 정세 불안에 따른 에너지 가격 상승으로 어려움을 겪고 있는 쪽방촌 주민을 대상으로 총 1억원을 지원하기로 했다고 29일 밝혔다.

이번 지원은 등유·전기 등 에너지 비용 부담이 크게 늘어난 취약계층의 생활 안정을 돕기 위해 추진됐다. 양 협회는 한국에너지공단과 전국쪽방상담소협의회와 협력해 사업을 진행한다. 지원은 서울·인천·대전·대구·부산 지역 10개 쪽방상담소를 통해 이뤄지며, 대상자에게는 등유(현물) 지원과 전기요금 보전, 냉·난방용품 지급 등이 제공될 예정이다.

김철주 생명보험협회장 겸 생명보험사회공헌위원회 위원장은 “최근 고유가로 인해 쪽방촌 등 에너지 취약계층이 겪고 있는 어려움에 깊이 공감한다”며 “보험업계에서 마련한 작은 도움이 일상에 여유와 온기를 더하는데 조금이나마 보탬이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

이병래 손해보험협회장 겸 손해보험사회공헌협의회 의장도 “이번 지원이 에너지 위기로 특히 어려움을 겪는 분들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 손해보험업권은 사회적 책임을 다하기 위해 취약계층을 위한 나눔 활동을 지속 추진하겠다”고 했다.

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