박찬대 “몸집보다 큰 쓰레기 리어카 끄는 환경미화원들 인천에…철저히 살펴 적극 개선하겠다”

더불어민주당 인천시장 후보인 박찬대 의원이 인천 부평구 등에서 드러난 환경미화원의 열악한 업무 환경과 관련해 “행정이 방치해서는 안 된다”며 적극적인 제도 개선을 약속했다.

29일 민주당 등에 따르면 박 의원은 전날 페이스북에 <장비는 손수레 하나뿐, 트럭은 사비로…환경미화원들 “아프거나 다치는 게 일상”>이라는 제목으로 같은날 보도된 경향신문 기사를 공유하며 이같이 적었다.

박 의원은 “우리 인천에 몸집보다 큰 쓰레기 리어카(손수레)를 위태롭게 끄는 환경미화원분들이 계신다는 보도를 접했다”며 “열악한 장비 탓에 전날 밤부터 무급 초과근무를 견뎌내고 급기야 사비로 수거 트럭을 구매해 업무를 감당하고 있는 상황이라고 한다”고 했다.

박 의원은 “지방자치단체와 위탁업체가 비용과 계약을 핑계로 서로 책임을 떠넘기는 사이 노동자들의 안전은 벼랑 끝으로 내몰렸다”며 제도 개선을 추진하겠다고 밝혔다.

박 의원은 “기초단체의 위탁 계약과 환경미화원분들의 근로계약서 사이에 숨겨진 맹점과 불합리성이 없는지 철저히 살피고, 문제가 있다면 즉시 적극적으로 개선하겠다”고 밝혔다.

박 의원은 또 “현장에 맞는 업무 기준과 지원책을 마련하겠다”며 “좁은 골목길 청소와 같은 특수한 노동환경에 대해서는 안전 업무 기준을 새롭게 세우고, 장비 현대화를 위한 재정 지원까지 고려하겠다”고 했다.

박 의원은 “누군가의 희생과 땀방울에 빚지지 않는 도시, 안전하게 일하고 정당하게 대우받는 노동존중 도시 인천을 만들겠다”고 밝혔다.