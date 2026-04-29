한반도 이산화탄소, 지난해 또 최고치…지구 평균보다 높다

지난해 한반도 이산화탄소 농도가 또다시 관측 이래 최고치를 경신했다. 이산화탄소는 기후변화의 주요 원인으로, 국내 농도는 최근 10년간 꾸준히 증가해 왔다. 특히 지난해 증가 폭은 최근 10년 중 두 번째로 컸다.

기상청 국립기상과학원이 29일 발간한 ‘2025 지구대기감시보고서’를 보면, 지난해 한반도 이산화탄소 배경농도는 432.7ppm으로 전년 대비 3.2ppm 증가했다. 최근 10년(2015~2024년)간 두 번째로 큰 증가 폭으로, 전 지구 평균(425.6ppm)보다 7.1ppm 높다.

배경농도는 배출된 이산화탄소 중 자연적으로 소멸하고 남은 양이 대기 중에 잘 섞여 있는 상태의 농도를 말한다.

기상청은 1994년 성층권 오존 관측을 시작으로 총 4개 지점(안면도, 제주 고산, 울릉도·독도, 포항)에서 기후변화 원인 물질을 관측하고 있다. 이번 한반도 이산화탄소 농도는 안면도, 제주 고산, 울릉도 3곳의 관측값을 평균해 산출했다.

다른 주요 온실가스 농도도 증가하는 추세다.

지난해 메탄 배경농도는 2023ppb로 전년보다 2ppb 증가했다. 다만 최근 10년(2015~2024년) 평균 증가율인 연 10ppb보다는 증가 속도가 둔화했다.

아산화질소(340.6ppb)와 육불화황(12.5ppt)의 배경농도는 모두 관측 이래 최고치를 기록했다. 두 온실가스 농도 모두 전 지구 평균(아산화질소 338.8ppb·육불화황 12.2ppt)을 웃돌았다.

반면 성층권 오존 파괴 물질인 염화불화탄소류(CFCs)는 다른 온실가스와 다르게 지속적으로 감소하는 추세를 보였다.

기상과학원은 “1989년 몬트리올의정서 이후 전 세계의 단계적인 규제에 따른 효과”라며 “국제협약의 성공 사례”라고 설명했다.

에어로졸과 미세먼지(PM10)도 감소 추세를 보였다. 다만 제주 고산 등 일부 지역에서는 최근 소폭 증가하는 등 지역별로 차이가 있었다.

강수 산성도는 2007년 이후 완화되는 흐름을 이어가고 있다. 지난해 산성도는 pH5.2로 산성비(pH5.6)에 가까운 약산성 수준이었다.