“제주 마늘 도둑, AI 드론으로 잡는다”

자치경찰, 열화상 카메라로 사각지대 감시 대정읍 일대 5월 한 달간 집중 순찰

본격적인 마늘 수확기를 맞아 제주 농촌 현장에 열화상 카메라를 탑재한 ‘인공지능(AI) 치안드론’이 투입된다.

제주도 자치경찰단은 5월1일부터 한 달간 서귀포시 대정읍 일대에서 ‘서귀포 AI 치안 안전 순찰대 특별방범 활동’을 전개한다고 29일 밝혔다.

이는 최근 마늘 재배 면적 감소로 생산량이 줄고 수매가가 상승함에 따라 수확기 농산물 절도 우려가 커진 데 따른 것이다.

서귀포시 대정읍과 안덕면은 제주 마늘의 70%가 재배되는 주산지다. 특히 수확한 마늘을 경작지 인근 도롯가나 밭에서 그대로 건조하는 특성상 절도 범죄에 취약할 수밖에 없다. 실제 2023년에는 대정읍 도롯가에 있던 20㎏ 마늘 포대 1개를 전동스쿠터에 싣고 그대로 달아난 80대가 경찰에 붙잡히는 등 마늘 절도 사건은 끊이지 않고 있다.

제주자치경찰단은 데이터 분석 결과 범죄에 가장 취약한 시간대인 오후 10시부터 이튿날 오전 4시 사이를 집중 순찰 시간으로 정했다. 이 시간대 3개 구역을 가변적으로 순환 순찰하고, 폐쇄회로(CC)TV 사각지대와 건조장, 창고 등 보관시설을 정밀 점검한다.

넓은 농지와 야간 시야 확보의 한계를 극복하기 위해 투입되는 ‘인공지능(AI) 치안드론’은 열화상 카메라를 통해 야간 이상 행동을 선별 관제한다. 의심 징후가 포착되면 즉각적인 경고 방송과 영상 채증이 이뤄진다.

야간 외부 의심차량 선별 검문과 주민 요청 장소를 도는 ‘응답순찰’, 방범 효과를 높이기 위한 홍보 활동도 병행된다.

송행철 서귀포지역경찰대장은 “농민들이 한 해 동안 정성껏 키운 결실을 안전하게 수확할 수 있도록 현장 중심의 정밀 순찰이 이뤄질 것”이라고 말했다.