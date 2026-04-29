“히트펌프 시장 잡아라” 삼성·LG 정면승부

세계 각국의 탄소 감축 기조와 에너지 가격 상승에 따라 고효율 냉·난방 시스템 히트펌프 시장이 급성장하고 있다. 삼성전자와 LG전자도 국내에 신제품을 출시하고 유럽 시장을 공략하는 등 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

히트펌프는 공기열 등 외부 열 에너지를 흡수해 냉난방과 온수를 공급한다. 가스나 석유를 직접 소비하지 않기 때문에 탄소배출을 줄일 수 있고, 에너지 가격 변동성이 클 경우 경제성 면에서도 우수하다. 적은 에너지 투입으로도 높은 열에너지를 얻을 수 있어 화석연료 대비 효율이 높다.

삼성전자는 29일 서울 중구 기자실에서 기술 브리핑을 열고 최근 국내 출시한 ‘EHS 히트펌프 보일러’가 성능과 에너지 효율, 탄소 저감을 모두 강화했다고 설명했다. 삼성전자는 자사 히트펌프 제품이 바닥 난방용 35도 출수 조건에서 계절성능계수(SCOP) 4.9를 기록, 투입 전력 대비 5배 수준의 열에너지를 공급할 수 있다고 밝혔다. 이산화탄소 배출량은 약 60% 절감했다. 한국의 온돌 주거 문화와 겨울철 혹한에도 적합한 기능을 갖췄다. 공기의 열을 물로 전달하는 에어 투 워터(A2W) 방식을 채택했고, 영하 25도 환경에서도 동작이 가능하고 영하 15도에서 최대 70도 고온수를 공급할 수 있다.

LG전자도 다음달 국내에 일체형 히트펌프 시스템 보일러 신제품을 출시할 예정이다. 펌프 등 수배관 부품이 실외기에 내장된 이 제품은 별도 냉매 배관 작업이 필요없어 설치가 용이한 게 장점이다. 이 제품 역시 난방 성능계수(COP)가 4.90을 기록, 화석연료 기반 제품과 비교해 4.9배 수준의 에너지를 생산할 수 있다. 삼성전자 제품과 마찬가지로 일반 냉매(R410A)보다 지구온난화지수(GWP)가 68% 낮은 R32 냉매를 적용했다.

전 세계적으로 온실가스 감축 노력과 맞물려 히트펌프 보급이 늘어나는 추세다. 한국도 2035년까지 온실가스 518만t 감축을 목표로 히트펌프 350만대 보급 계획을 발표했다. 이재명 대통령도 “빨리 전기차로 바꾸고 난방도 히트펌프로 빨리 전환하도록 속도를 내야 한다”(지난달 30일 제주 타운홀미팅)며 ‘난방 전기화’를 강조했다.

히트펌프를 위시한 냉난방공조(HVAC)는 수요 위축과 중국과의 경쟁으로 침체된 가전 사업의 돌파구로도 주목받고 있다. 특히 주된 경쟁 무대는 유럽이다. 유럽은 연평균 9% 이상 성장하고 있는 글로벌 히트펌프 시장의 약 50%를 차지한다.유럽연합(EU)의 건물에너지성능지침(EPBD)에 따라 EU 회원국들은 2040년까지 화석연료를 활용한 냉난방을 단계적으로 폐지해야 한다.

삼성전자는 독일 공조 기업 플랙트그룹, LG전자 노르웨이 온수 솔루션 기업 OSO를 각각 인수하며 시장 공략에 나서고 있다. 유럽 각국의 신규 주거단지를 중심으로 고효율 히트펌프 수주전도 활발하다. 송병하 삼성전자 생활가전(DA)사업부 에어솔루션팀 그룹장은 “각국이 탈탄소 정책을 이행하려면 히트펌프 보급 확대가 필수라 안정적 수요 증가를 예상한다”며 “삼성전자는 유럽을 주력 판매 시장으로 매출을 확대하고 있다”고 말했다.