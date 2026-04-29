코스피, 6690선 돌파…사흘 연속 사상 최고치 경신

코스피가 29일 사흘 연속 종가 기준 사상 최고치를 다시 썼다.

코스피는 전 거래일 대비 49.88포인트(0.75%) 오른 6690.90으로 장을 마쳤다. 전 거래일보다 22.02포인트(0.33%) 내린 6619.00으로 출발한 이후 등락을 거듭하다 오후 들어 반등하며 사상 최고치를 갈아치웠다.

코스닥 지수는 전장보다 4.68포인트(0.39%) 오른 1220.26으로 거래를 마감했다.