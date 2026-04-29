“지하차도 통제됐으니 우회하세요” 내비게이션으로 실시간 안내한다

앞으로 집중호우로 지하차도가 통제되면 운전자들은 내비게이션을 통해 통제 정보와 우회 경로를 실시간으로 안내받을 수 있게 된다.

행정안전부는 다음달부터 지하차도 통제 정보를 지도·내비게이션 애플리케이션에 실시간으로 제공하는 시범 서비스를 시작한다고 29일 밝혔다. 우선 서울(73개)과 대전(22개) 지역의 지하차도 83개소를 대상으로 서비스를 실시한 뒤 보완을 거쳐 내년 1월 전국으로 확대할 예정이다.

2023년 7월 오송 지하차도 참사 이후 지하차도 진입 차단시설 설치가 확대됐다. 하지만 진입 차단시설이 가동돼 지하차도가 통제돼도 운전자들이 미리 알기 어려웠다. 이번 서비스가 도입되면 운전자는 통제 정보와 우회 경로를 미리 안내받아 급하게 경로를 변경해야 하는 불편을 겪지 않아도 된다.

서비스 제공을 위해 행정안전부와 경찰청, 한국도로교통공단, 지방정부, 민간 내비게이션 업체가 협력한다. 민간 참여사는 티맵, 카카오내비, 네이버지도, 현대차‧기아(커넥티드카서비스), 아이나비, 아틀란 등 6개 업체다.

서울시와 대전시는 관련 기관·업체와 함께 서비스 정확도를 높이기 위한 진입 차단시설 작동 정보 전송 인프라를 구축했다. 지하차도가 침수되면 지방정부는 현장 통제를 실시함과 동시에 행정안전부의 ‘재난안전데이터 공유플랫폼’에 통제 정보를 전송한다. 이 정보가 경찰청을 거쳐 내비게이션 앱에 실시간으로 반영된다.

박형배 행안부 안전예방정책실장은 “위험 상황에서의 지하차도 통제 정보가 실제 운전자의 도로 우회까지 이어질 수 있도록 하는데 의미가 있다”며 “앞으로도 민간과의 협력을 통해 재난안전 데이터가 국민이 체감할 수 있는 서비스에 활용될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.