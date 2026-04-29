정부, AI·반도체 등 첨단산업 훈련 프로그램 1만명 규모 신설키로…10만 명 일자리 지원

취업에 어려움을 겪고 있는 청년들이 큰 폭으로 늘어나자 정부가 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업 훈련 프로그램을 1만명 규모로 신설키로 했다. 공공일자리도 늘리고, 구직단념 청년의 노동시장 복귀 지원 등을 통해 약 10만명의 청년에게 실질적인 취업 기회를 제공하겠다는 구상이다.

정부는 29일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 ‘민관합동 청년뉴딜 보고회’를 열고 관계부처 합동으로 이같은 내용을 담은 청년 뉴딜 추진방안을 발표했다.

이번 대책은 청년들이 각자의 상황과 필요에 맞춰 선택할 수 있도록 도약(직업훈련), 경험(일자리) 회복(심리·사회안전망)이라는 3대 트랙으로 구성됐다.

우선 더 나은 일자리로 나아가고자 하는 의지를 가진 청년을 대상으로 민간기업이 직접 설계·운영하는 직업훈련 프로그램인 ‘K-뉴딜’ 아카데미를 1만명 규모로 신설한다.

AI·반도체·로봇·바이오 등 첨단산업 분야와 금융·문화 등 청년 선호 분야 직무 훈련과 현직자 멘토링 등의 프로그램으로 운영될 예정이다. 프로그램을 수료한 청년에게는 수료증을 발급하고 체계적 이력 관리와 일 경험·직업훈련 등 취업 지원 프로그램과 연계하기로 했다.

공공기관 일자리를 중심으로 ‘일자리 경험’도 제공한다. 우선 체납 관리 인력 강화를 위해 국세 체납 관리단에 2500명을 추가 채용하고, 국세 외 수입 체납관리단 역시 오는 6월과 9월 두 차례에 걸쳐 각각 3000명과 4000명을 선발할 계획이다.

아울러 농지 투기 근절과 농지 소유 및 이용 실태를 체계적으로 파악하기 위해 관련 분야 인력 4000명도 추가로 채용한다. 이 밖에도 정부는 사회적기업과 마을기업을 중심으로 한 일 경험 프로그램을 새롭게 도입하고, 국고 지원 사회복지시설에는 돌봄 인력을 확충하는 등도 추진할 예정이다.

장기간 구직 활동을 하지 않는 ‘쉬었음’ 청년들을 위한 노동시장 재진입 프로그램도 마련됐다. 정부는 사회적 고립을 방지하고 일상 회복을 돕는 ‘청년 미래센터’를 현재 4개소에서 17개소로 대폭 확대한다.

이와 함께 최장 6개월간 구직촉진 수당을 지급하는 국민취업지원제도의 진입 장벽을 대폭 낮춘다. 기존에는 취업 경험이 있는 청년이 주 대상이지만, 앞으로는 취업 경험이 없는 청년도 지원 대상에 포함된다. 정부는 ‘청년일자리 도약장려금’의 지원 대상을 기존 비수도권 산단 내 중견기업에서 ‘비수도권 전체 중견기업’으로 확대 적용하여 지역 인재들의 취업 문턱도 낮추기로 했다.

재경부는 “이번 청년뉴딜을 통해 약 10만명의 청년들이 취업에 필요한 서비스를 제공받을 수 있을 것으로 예상된다”며 “청년들이 혜택을 받을 수 있도록 차질없이 준비할 계획”이라고 했다.