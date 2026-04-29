BTS, 미 탬파 스타디움서 19만 관객과 ‘아리랑’ 떼창···북미투어 시작

그룹 방탄소년단이 지난 25∼26일과 28일 사흘간 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 진행된 월드투어 '아리랑' 공연으로 약 19만명의 관객을 동원했다고 빅히트 뮤직이 29일 밝혔다.

방탄소년단은 이번 공연에서 정규 5집 <아리랑> 수록곡 '훌리건'을 비롯해 '마이크 드롭', '페이크 러브' 등 히트곡 무대를 선보였다.

'보디 투 보디' 무대에선 곡에 삽입된 한국 민요 '아리랑' 구절이 나오자 관객들이 함께 '떼창'을 했다고 소속사는 전했다.