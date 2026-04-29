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BTS, 미 탬파 스타디움서 19만 관객과 ‘아리랑’ 떼창···북미투어 시작

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본문 요약

그룹 방탄소년단이 지난 25∼26일과 28일 사흘간 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 진행된 월드투어 '아리랑' 공연으로 약 19만명의 관객을 동원했다고 빅히트 뮤직이 29일 밝혔다.

방탄소년단은 이번 공연에서 정규 5집 <아리랑> 수록곡 '훌리건'을 비롯해 '마이크 드롭', '페이크 러브' 등 히트곡 무대를 선보였다.

'보디 투 보디' 무대에선 곡에 삽입된 한국 민요 '아리랑' 구절이 나오자 관객들이 함께 '떼창'을 했다고 소속사는 전했다.

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BTS, 미 탬파 스타디움서 19만 관객과 ‘아리랑’ 떼창···북미투어 시작

입력 2026.04.29 16:38

  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 공연하고 있는 그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트뮤직 제공

미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 공연하고 있는 그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 25∼26일과 28일(이하 현지시간) 사흘간 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 진행된 월드투어 ‘아리랑’ 공연으로 약 19만명의 관객을 동원했다고 빅히트 뮤직이 29일 밝혔다.

방탄소년단은 이번 공연에서 정규 5집 <아리랑>(ARIRANG) 수록곡 ‘훌리건’(Hooligan)을 비롯해 ‘마이크 드롭’(MIC Drop), ‘페이크 러브’(FAKE LOVE) 등 히트곡 무대를 선보였다.

‘보디 투 보디’(Body to Body) 무대에선 곡에 삽입된 한국 민요 ‘아리랑’ 구절이 나오자 관객들이 함께 ‘떼창’을 했다고 소속사는 전했다.

멤버들은 공연에서 “북미 투어의 첫 공연이라 조금 걱정했지만 여러분들 덕분에 걱정이 다 사라졌다”며 “북미 투어의 시작을 최고로 만들어주셔서 앞으로의 공연이 더욱 기대된다”고 말했다.

방탄소년단은 다음 달 2∼3일 한국 가수 중 처음으로 미국 텍사스 엘파소 선 볼 스타디움에서 콘서트를 개최한다. 북미 투어는 멕시코 시티, 스탠퍼드, 라스베이거스 등 총 12개 도시에서 31회 열리며 전 회차 매진됐다.

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