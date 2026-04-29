비만 치료제로 살은 뺐지만···산화 스트레스에 근육 감소까지 부작용 만만찮아

위고비·마운자로 같은 제품명으로 유명한 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 계열의 비만 치료제를 장기 투여하면 영양소 대사 과정 전반에 걸쳐 문제를 일으킬 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 근육량이 줄고 필수 미량 영양소가 결핍되며 항산화 기능이 떨어지는 등 부작용이 광범위하게 나타났다고 밝혔다.

서울대병원 신경외과 백선하 교수, 분당차병원 이비인후과 노종렬 교수, 로그싱크 이재왕 연구원 등으로 구성된 공동 연구팀은 29일 GLP-1 치료제 투여 후 영양소 섭취 제한으로 발생하는 ‘산화 환원 대사의 병목현상’에 관한 연구를 발표했다. 연구진은 해당 치료제의 임상 효과를 관찰한 결과와 생물학적 기전을 분석한 데이터 등 120여편의 최신 자료를 융합 분석했다.

GLP-1 계열 치료제는 식욕 억제 효과가 탁월해 체중 감량이 필요한 비만 환자의 치료에 활용된다. 그러나 약을 장기간 사용할수록 근육량 감소와 영양 불균형 등 다양한 부작용이 보고되고 있어 연구진은 체내 에너지 대사 과정에서 문제가 발생하는 구체적 지점들을 심층적으로 살펴봤다.

그 결과, 비만 치료제 투약 후 식사량이 줄어 영양 섭취가 부족한 상태가 장기화하면 인체는 에너지 대사 과정에서 연쇄적인 한계 상황을 겪는 것으로 나타났다. 먼저 줄어든 탄수화물을 대신할 에너지원으로 쌓여있던 지방을 태우면서 활성산소가 유발하는 산화 스트레스가 급증한다. 하지만 여기에 대처할 방어 자원 역시 부족해진 상태라는 점이 문제를 더 악화시킨다. 항산화 방어체계에서 핵심적 역할을 하는 조효소(NAD+)가 이미 과도하게 소모된 탓에 체내 산화·환원 균형이 붕괴했기 때문이다.

활성산소를 막는 역할은 물론 근육 유지에도 필수적인 단백질마저 고갈되면서 상태는 더욱 심각해진다. 근육 손실은 더욱 가속화된다. 에너지 효율을 높이는 촉매 역할의 필수 미량영양소마저 결핍되면서 각종 효소의 기능 역시 현저히 떨어진다. 그 여파로 위장관 및 담즙산의 기능 변화가 일어나면서 음식을 먹어도 필수 영양분이 제대로 흡수되지 않아 일련의 악순환이 계속 반복되는 것이다.

연구진은 체내 에너지 대사체계에 발생한 이 같은 병목현상을 최대한 예방하려면 비만 치료제 투약 시 무분별하게 영양 섭취를 제한하지 않도록 주의가 필요하다고 조언했다. 특히 체중뿐 아니라 근육량 변화를 주기적으로 살피고, 적정량의 단백질과 철분·마그네슘 등 필수 미량영양소를 섭취하는지도 점검해야 한다. 또한 항산화 작용이 원활한지를 파악할 수 있는 지표도 정기적인 확인이 필요한 것으로 나타났다.

백선하 교수는 “GLP-1 치료는 효과적인 체중 감소를 유도하지만, 동시에 인체를 만성적인 에너지 공급 제한 상태로 전환한다”며 “따라서 단순한 체중 변화를 넘어 ‘전신 대사 안정성’을 핵심으로 두는 비만 치료의 패러다임 전환이 필요하다”고 말했다.