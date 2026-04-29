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격화하는 부산 북갑 선거전…하정우 “어무이, 행님 있는 고향 발전” 박민식 “메뚜기 정치” 한동훈 “대통령 선거개입”

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본문 요약

부산 북갑의 국회의원 보궐선거전이 29일 격화되고 있다.

한 전 대표가 하 전 수석 출마를 놓고 '대통령의 선거 개입'이라고 주장한 데 대한 반박으로 해석됐다.

한 전 대표는 하 전 수석 엑스에 대한 답으로 페이스북에 "제가 이 대통령이 출마하라고 지시했다면 불법 선거 개입이라고 지적하자 하 전 수석 본인이 출마하겠다고 '통님'을 설득했으니 선거 개입이 아니라고 말을 바꿨다"고 적었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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격화하는 부산 북갑 선거전…하정우 “어무이, 행님 있는 고향 발전” 박민식 “메뚜기 정치” 한동훈 “대통령 선거개입”

입력 2026.04.29 16:51

하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 29일 국회에서 열린 인재영입식에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 29일 국회에서 열린 인재영입식에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

부산 북갑의 국회의원 보궐선거전이 29일 격화되고 있다. 하정우 전 청와대 AI미래기획수석은 북갑 출마를 공식화하며 “부산을 대한민국의 새로운 성장 엔진으로 만들겠다”고 밝혔다. 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표는 하 전 수석 출마는 “이재명 대통령의 선거 개입”이라며 공세에 나섰다. 국민의힘 소속 박민식 전 국가보훈부 장관은 두 사람 모두를 향해 “2년 뒤 떠날 메뚜기 정치”라고 비판했다. 3파전 양상인 북갑 선거는 보수 후보 단일화 여부 등 각종 변수가 남아있어 치열한 선거전이 펼쳐질 전망이다.

하 전 수석은 이날 국회에서 열린 민주당 인재영입식에서 “첫 AI 수석으로 국가 AI 전략 수립의 소임을 마치고 부산으로, 국회로 가려고 한다”며 “대통령의 하 GPT에서 북구의 하 GPT로 다시 태어난 하정우”라고 말했다.

하 전 수석은 “하정우를 부산으로, 국회로 보내달라”며 “기업에서 청와대로 갔던 것처럼 이제 청와대에서 국회로 이동하려고 한다”고 말했다. 그는 “이재명, 전재수, 하정우가 만드는 새로운 성장을 지켜봐 달라”며 “말석에서 뭐라도 하겠다”고 말했다. 그는 “어무이(어머니), 누나, 행님(형님)과 친구들이 있는 따뜻한 품으로 돌아가서 내 고향 부산 발전을 반드시 이뤄내겠다”고 강조했다.

하 전 수석은 인재영입식 전 공개된 소개 영상에서 자신은 “부산의 아들”이라며 부산과의 인연을 강조했다. 그는 “사상초, 사상중, 구덕고를 나왔다”며 “부산은 제가 태어난 고향이자 20년 동안 저를 낳고 길러준 곳”이라고 말했다. 하 전 수석은 인재영입식 후 부산으로 이동해 지역위원회 상견례와 구포 시장을 찾아 시민들과 만날 예정이다.

하 전 수석과 한 전 대표 간 신경전은 전날 SNS를 통해 일찌감치 시작됐다. 하 전 수석은 엑스에 “제가 통님(이 대통령)을 설득했고, 제 의견에 동의하시고, 바로 흔쾌히 (부산 북갑 보선 출마를) 수락하셨다”며 “통님 지시가 아니고 제가 설득한 거니 선거 개입이 될 수 없다”고 적었다. 한 전 대표가 하 전 수석 출마를 놓고 ‘대통령의 선거 개입’이라고 주장한 데 대한 반박으로 해석됐다.한 전 대표는 하 전 수석 엑스에 대한 답으로 페이스북에 “제가 이 대통령이 출마하라고 지시했다면 불법 선거 개입이라고 지적하자 하 전 수석 본인이 출마하겠다고 ‘통님’을 설득했으니 선거 개입이 아니라고 말을 바꿨다”고 적었다. 그는 “하 전 수석 본인이 출마하고 싶은데도 대통령 핑계 대며 거짓말을 했어도 문제고, 이 대통령이 불법 출마 지시를 했음에도 아닌 것처럼 거짓말하는 것이어도 문제”라고 주장했다.

박 전 장관은 하 전 수석과 한 전 대표 모두를 겨냥했다. 박 전 장관은 전날 페이스북에 “2년 뒤 훌쩍 떠나버릴 ‘메뚜기 정치’가 우리 북구에 침입해서는 안 된다”며 “북구 주민의 애환을 끝까지 책임지겠다는 진심은 이들에게 없다. 버릴 준비만이 있을 뿐”이라고 적었다.

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