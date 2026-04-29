미 법무부, ‘트럼프와 갈등’ 전 FBI 국장 기소···정적에 보복 기소 속도내나

도널드 트럼프 미국 대통령과 갈등을 겪어온 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장이 트럼프 대통령에 대한 위협성 게시물을 올린 혐의로 기소됐다고 28일(현지시간) AP통신이 전했다.

코미 전 국장은 지난해 5월 SNS에 해변에 조개껍데기가 ’86 47’ 모양으로 배열된 사진을 올린 것과 관련해 기소됐다. ’86’은 누군가를 금지하거나 제거한다는 의미이며 사람을 죽인다는 의미로도 쓰이는 속어다. 트럼프 대통령이 제47대 대통령이라는 점에서 공화당 의원 등을 중심으로 ‘86 47’이 트럼프 대통령에 대한 살해 협박이라는 해석이 나오기도 했다.

기소장에 따르면 코미 전 국장은 “고의적이고 의도적으로” 트럼프 대통령에게 신체적 상해를 입히겠다는 위협을 가하고, 이러한 위협을 SNS 등 온라인 플랫폼을 통해 전달한 혐의를 받고 있다.

논란이 되자 코미 전 국장은 당시 게시물을 삭제하면서 사진의 조개껍데기를 직접 배열한 것은 아니라고 주장했다. 그러면서 “그 숫자들이 폭력과 연관이 있는지 몰랐고 나는 어떠한 형태의 폭력도 반대한다”고 밝힌 바 있다.

코미 전 국장은 이날 영상 성명에서 “나는 여전히 무죄이고 두렵지 않으며 독립적인 연방 사법부를 믿는다”고 밝혔다.

코미 전 국장이 2016년 미 대선에서 러시아가 트럼프를 당선시키기 위해 개입했다는 이른바 ‘러시아 게이트’ 의혹을 수사하면서 두 사람의 갈등은 시작됐다. 코미 전 국장은 트럼프 대통령의 충성 서약 요구를 거절한 후 2017년 갑작스럽게 해임된 것으로 알려져 있다.

이후 코미 전 국장에 대한 수사와 기소도 이어져 왔다. 법무부는 지난해 9월에도 코미 전 국장이 러시아 게이트와 관련해 의회에서 위증했다며 기소한 바 있다. 지난해 7월 트럼프 행정부에 의해 해고된 코미 전 국장의 딸이자 뉴욕 남부 연방지검의 검사 모린 코미는 정부를 상대로 부당해고 소송을 제기했다.

코미 전 국장에 대한 기소는 토드 블랜치 미 법무장관 대행이 팸 본디 전 법무장관 해임 이후 트럼프 대통령 관련 사건들을 빠르게 처리하는 중 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 본디 전 장관이 자신의 정적 수사에 적극적으로 나서지 않은 것에 대한 불만을 품고 있었던 것으로 전해졌다.

블랜치 장관 대행은 이날 기자회견에서 “미 대통령의 생명을 위협하는 행위는 법무부에서 절대 용납되지 않을 것”이라며 이번 기소가 공직자 위협에 관한 다른 사건과 마찬가지로 처리되고 있다고 밝혔다.

하지만 코미 전 국장이 트럼프 대통령을 위협했다는 혐의로 처벌까지 이어지기는 쉽지 않을 것이라는 분석이 나온다. 지미 구룰레 노트르담대 법학 교수는 “숫자를 게시하는 것만으로 위협이 된다는 것은 도저히 받아들일 수 없다”며 “그들(법무부)이 법적 기준을 충족시킬 수 있을 것 같지 않다”고 워싱턴포스트에 말했다.