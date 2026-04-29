피해자 ‘대면 모니터링’ 수요 급증··· 경찰서 차량 지원 나선 부산자치경찰위원회

부산시 자치경찰위원회가 가정폭력과 스토킹 등 이른바 ‘관계성 범죄’ 급증에 대응하기 위해 일선 경찰서에 현장 출동용 차량 10대를 보급했다. 피해자 모니터링을 전담하는 팀의 기동력을 높여 사회적 약자 보호의 사각지대를 없애겠다는 취지다.

부산시 자치경찰위원회(이하 자경위)는 지난 28일 오후 부산경찰청에서 ‘사회안전 약자 보호 지원 차량 전달식’을 개최했다고 30일 밝혔다. 이번 지원으로 부산지역 16개 경찰서 중 2024년에 차량을 받지 못했던 나머지 10개 경찰서에 전용 차량이 배치됐다. 차량 구입에는 총 4억 5000만 원의 예산이 투입됐다.

자경위가 예산을 들여 전용 차량 확보에 나선 것은 갈수록 늘어나는 관계성 범죄의 심각성 때문이다. 부산경찰청 집계를 보면 가정폭력·아동학대·스토킹·교제폭력 등 관계성 범죄는 2024년 3만 1258건에서 지난해 3만 6032건으로 1년 만에 15.3% 증가했다. 특히 스토킹 범죄는 같은 기간 30.6%(1745건→2280건) 급증하며 가파른 상승세를 보였다.

그간 일선 현장에서는 피해자 보호 업무를 수행할 차량이 부족하다는 지적이 꾸준히 제기됐다. 관계성 범죄는 규정상 피해자를 직접 만나는 ‘대면 모니터링’이 필수적이지만, 전용 차량이 없어 공용 차량 배차를 기다리다 업무에 차질을 빚는 경우가 잦았다.

하지만 자경위가 2024년 차량을 지원한 6개 경찰서의 운행 실적을 분석한 결과, 연간 운행 횟수가 총 4100여 회에 달할 정도로 활용도가 높았다. 최영호 부산자경위 여성청소년팀장은 “학대예방팀이 피해자보호팀으로 확대 개편되면서 모니터링 업무가 대폭 늘어난 상황”이라며 “이번 차량 보급으로 현장 대응 여건이 크게 개선될 것”이라고 설명했다.

김철준 부산자경위원장은 “앞으로도 여성과 아동, 장애인 등 약자 보호를 위한 실효성 있는 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.