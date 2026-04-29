사우디 주도 OPEC 떠나는 UAE···이란 전쟁이 드러낸 균열, 중동질서 재편하나

아랍에미리트연합(UAE)이 석유수출국기구(OPEC) 탈퇴를 선언하며 중동 질서에 지각변동이 예상된다. 이번 결정은 사우디아라비아 중심의 기존 중동 질서에서 벗어나려는 전략적 전환이자 미국과의 관계 강화를 노린 정치적 선택으로 해석된다.



뉴욕타임스(NYT)는 28일(현지시간) UAE의 OPEC 탈퇴 결정에 “최근 중동을 재편하고 있는 지각변동을 상징하는 사건”이라며 “UAE는 자국의 이익을 위해 전통적 동맹이나 관행에 얽매이지 않고 과감한 결정을 내릴 의지가 있다는 점을 분명하게 보여줬다”고 분석했다.



UAE는 원유 생산을 2027년까지 하루 500만배럴 수준으로 늘리겠다는 계획에도 불구하고 OPEC 쿼터제에 따라 하루 300만~350만배럴 수준으로 생산량을 제한받는 데 불만을 표해왔다. UAE가 OPEC 탈퇴와 함께 시장 수요에 맞춘 생산 확대를 예고하면서 OPEC이 쥐고 있던 가격 결정 능력은 크게 약화할 것이란 분석이 나온다. UAE는 OPEC 회원국 중 사우디, 이라크에 이어 세 번째로 원유 생산량이 많은 국가다. OPEC 회원국 줄탈퇴로 이어질 수 있다는 위기감도 커지고 있다.



UAE의 OPEC 탈퇴는 특히 국제유가를 사실상 통제하며 중동 질서를 주도해온 사우디에 대한 정면 도전으로 읽힌다. 한때 협력했던 UAE와 사우디는 최근 내전 중인 예멘과 수단에서 각각 다른 세력을 지지하며 갈등을 키워왔다.



UAE와 사우디의 균열은 미·이란 전쟁을 계기로 가속화됐다. 이번 전쟁에서 2200여차례에 달하는 이란의 미사일·무인기(드론) 공격에 노출된 UAE는 사우디 등에 공동 대응을 촉구했으나, 사우디는 외교적 해결을 지지하며 입장차를 보였다. 안와르 가르가시 UAE 대통령 고문은 전날 걸프협력회의(GCC)를 앞두고 “이번 전쟁에서 GCC의 입지는 역사상 가장 취약했다”고 말했다.



UAE의 독자 행보는 걸프 동맹에서 독립해 미국과 밀착하려는 시도라는 해석도 나온다. 도널드 트럼프 대통령이 공개 비판해온 OPEC에서 탈퇴함으로써 안보·경제적 측면으로도 미국의 강력한 보호막을 확보해 실익을 챙기려는 구상이 깔려 있다는 것이다. 컬럼비아대 글로벌에너지정책센터의 대니얼 스터노프 선임연구원은 미 온라인매체 액시오스에 “UAE는 이번 전쟁에서 미국, 이스라엘, 프랑스 등이 걸프 국가들보다 더 나은 동맹임을 확인했다”고 전했다.

