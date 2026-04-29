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찰스 3세 방미 중인데···주미 영국대사 “미국의 ‘특별한 관계’는 영국 아닌 이스라엘” 발언 유출 파장

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본문 요약

미국 주재 영국대사가 양국의 긴밀한 관계를 지칭해온 '특별한 관계'라는 표현을 부정하며 "미국과 특별한 관계를 맺은 나라는 이스라엘"이라고 발언한 사실이 뒤늦게 공개됐다.

CNN은 터너 대사의 발언으로 특별한 관계를 되살리려 노력해온 영국 정부가 곤란해질 뿐 아니라 찰스 3세의 국빈 방문도 불편해질 수 있다고 분석했다.

영국 외교·영연방개발부는 터너 대사 발언과 관련해 "2월 초 미국을 방문한 영국 고등학생들을 상대로 한 사적이고 비공식적 발언"이라며 "영국 정부의 공식 입장을 반영하지 않는다"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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찰스 3세 방미 중인데···주미 영국대사 “미국의 ‘특별한 관계’는 영국 아닌 이스라엘” 발언 유출 파장

입력 2026.04.29 18:46

수정 2026.04.29 18:51

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  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘특별한 관계’, 처칠부터 이어온 양국 동맹 상징 용어

녹취 파일 보도…대사 “과거 지향 표현, 좋아하지 않아”

미국을 국빈 방문한 찰스 3세 영국 국왕(왼쪽에서 세 번째)이 28일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽에서 세 번째)과 만나고 있다. 크리스턴 터너 주미 영국 대사(왼쪽)도 자리에 함께하고 있다. AP연합뉴스

미국을 국빈 방문한 찰스 3세 영국 국왕(왼쪽에서 세 번째)이 28일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽에서 세 번째)과 만나고 있다. 크리스턴 터너 주미 영국 대사(왼쪽)도 자리에 함께하고 있다. AP연합뉴스

미국 주재 영국대사가 양국의 긴밀한 관계를 지칭해온 ‘특별한 관계’라는 표현을 부정하며 “미국과 특별한 관계를 맺은 나라는 이스라엘”이라고 발언한 사실이 뒤늦게 공개됐다. 이 같은 보도는 찰스 3세 영국 국왕의 미국 국빈 방문 일정 중에 나왔다.

28일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)는 크리스천 터너 주미 영국대사가 지난 2월 비공식 석상에서 “미국과 특별한 관계를 맺은 나라는 영국이 아니라 아마도 이스라엘”이라는 취지로 발언한 녹취 파일 내용을 보도했다. 그는 “영·미관계를 묘사하는 데 사용되는 ‘특별한 관계’라는 표현을 좋아하지 않는다”면서 이같이 말했다. 이 표현이 “향수를 자극하고 과거 지향적이며 많은 부담감을 내포하고 있다”고 했다.

특별한 관계는 윈스턴 처칠 전 영국 총리가 제2차 세계대전 직후 미국 미주리주 연설에서 처음 쓴 표현으로, 양국의 국방·외교·경제적 결속을 상징하는 용어로 통용됐다.

터너 대사는 “원한다면 양국 관계는 ‘특별하게’ 유지될 수 있겠지만 관계는 달라져야 한다”며 “영국과 유럽 국가들이 미국의 안보 우산에 의존하는 대신, 특히 국방 분야에서 관계를 재정의하기 위해 노력해야 한다”고 했다. 또 성착취범 제프리 엡스타인과 관련된 미국 내 인사들에게 책임을 묻지 못한 미국 정치 시스템을 비판하며, 이 스캔들이 “미국에서는 누구에게도 영향을 미치지 않았다는 점이 놀랍다”고 했다.

터너 대사는 엡스타인 논란으로 사실상 경질된 피터 맨델슨 전 주미대사의 후임으로 지난 2월 부임했다.

CNN은 터너 대사의 발언으로 특별한 관계를 되살리려 노력해온 영국 정부가 곤란해질 뿐 아니라 찰스 3세의 국빈 방문도 불편해질 수 있다고 분석했다.

영국 외교·영연방개발부는 터너 대사 발언과 관련해 “2월 초 미국을 방문한 영국 고등학생들을 상대로 한 사적이고 비공식적 발언”이라며 “영국 정부의 공식 입장을 반영하지 않는다”고 했다.

미·영 관계 경색 중 ‘찰스 3세’ 방미 전환점 될까···트럼프 “미국에 영국보다 더 가까운 친구 없어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 취임 후 처음으로 미국을 국빈 방문한 찰스 3세 영국 국왕을 만나 양국 간의 동맹을 치켜세웠다. 영국이 이란 전쟁 참여를 사실상 거절해 양국 관계가 경색된 상황에서 찰스 3세의 방미가 긴장을 완화하는 계기가 될 수 있을지 주목된다. 28일(현지시간) AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 찰스 3세 국왕을 백악관에서 맞이...

https://www.khan.co.kr/article/202604291544001

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