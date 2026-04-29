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본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 29일 6·3 국회의원 보궐선거가 치러지는 경기 하남시를 방문해 상인들을 만나며 후보자 유세에 나섰다.

그는 이광재 하남갑 국회의원 보궐선거 후보를 두고 "하남을 눈부시게 2배 이상 빠른 속도로 발전시킬 적임자라 전략공천했다"고 말했다.

정 대표는 이날 오후 이 후보와 함께 하남 덕풍전통시장을 찾았다.

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정청래, 공천 이틀만에 하남행…이광재와 포옹하며 “하남 눈부신 발전 적임자”

입력 2026.04.29 19:10

  • 김송이 기자

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더불어민주당 정청래 대표와 이광재 하남갑 보궐선거 후보가 29일 경기도 하남 덕풍전통시장에서 포옹하고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

더불어민주당 정청래 대표와 이광재 하남갑 보궐선거 후보가 29일 경기도 하남 덕풍전통시장에서 포옹하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 29일 6·3 국회의원 보궐선거가 치러지는 경기 하남시를 방문해 상인들을 만나며 후보자 유세에 나섰다. 그는 이광재 하남갑 국회의원 보궐선거 후보를 두고 “하남을 눈부시게 2배 이상 빠른 속도로 발전시킬 적임자라 전략공천했다”고 말했다.

정 대표는 이날 오후 이 후보와 함께 하남 덕풍전통시장을 찾았다. 현장에는 추미애 경기도지사 후보와 강병덕 하남시장 후보, 하남을 지역구로 둔 김용만 의원과 한민수 의원이 동행했다. 정 대표는 시장 앞에 모인 후보들과 인사하며 “여기 서서 뭐 하남”이라고 농담했다.

정 대표는 “여기 있는 이광재, 김용만이 새롭게 하남 발전을 위해 손잡고 열심히 일할 사람들”이라며 “상인들이 하남에 필요한 것으로 대학, 병원, 터미널을 말씀하시는데 저희가 낮고 겸손하게 열심히 뛰면 하남에서도 좋은 성과가 있겠다는 생각이 들었다”고 했다.

이 후보는 “강남의 장점, 분당 판교의 장점, 그리고 그린벨트가 70% 있어서 잘 활용하면 미래도시이자 녹색도시로 거듭날 것”이라며 “하남시가 좋아지면 좋아질수록 제 보람으로 알고 열과 성을 다하겠다”고 말했다.

이 후보는 “사람이 말을 배우는 건 3년이 걸리는데 침묵을 배우는 건 50년이 걸린다고 한다”라며 “많이 말하는 것보다 많이 듣는 게 좋다. 겸손하게 듣고 더 열심히 노력하겠다”고 말했다.

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