100일간 마라톤 ‘1일 1풀코스’ 뛴 40대 영국 여성

하루 평균 42㎞ ‘험난한 여정’ 인도 대륙 4200㎞ 횡단에 성공 환경보호 자선단체 위한 모금

40대 영국 여성이 100일 연속 풀코스 마라톤을 완주하며 인도 대륙 4200㎞를 횡단했다. 하루도 쉬지 않고 42.195㎞씩 달린 셈이다.



최근 영국 BBC 보도에 따르면, 맨체스터 출신 해나 콕스(41)는 지난해 10월26일부터 올해 2월 초까지 인도 북서부 아타리-와가 국경에서 동부 콜카타까지 약 4200㎞를 달렸다. 100일 동안 매일 마라톤을 한 차례씩 소화한 셈이다.



더 놀라운 점은 콕스가 본격적으로 달리기를 시작한 지 18개월밖에 되지 않았다는 사실이다. 그는 2024년 여름 지역 러닝클럽에 가입해 기초 체력을 쌓기 시작했고, 5㎞와 10㎞ 훈련을 거쳐 장거리 적응 훈련으로 몸을 만들었다.



이번 도전은 단순한 레이스가 아니었다. 콕스는 영국 식민지 시대 인도 소금세 징수를 위해 활용됐던 역사적 경로를 따라 달렸다. 이 길은 과거 영국 식민 통치의 상징적 경계선으로 알려져 있다.



도전 과정은 쉽지 않았다. 인도의 고온과 먼지, 스모그 속에서 도로 위 소·염소·뱀을 피하며 달려야 했고, 오토바이와 충돌하는 사고도 겪었다. 일부 구간에서는 호랑이 출몰 위험 때문에 경찰 호위를 받기도 했다.



극심한 위장 질환도 겹쳤다. 콕스는 도전 기간 10㎏ 이상 체중이 줄었다. 하지만 매일 같은 루틴을 반복하며 완주를 이어갔다. 아침 식사 후 15㎞를 달리고 식사, 다시 15㎞를 달리고 식사, 그리고 마지막 12㎞를 채우는 방식이었다.



숙소는 대부분 이동 차량 안이었다. 10일에 한 번 정도 저렴한 호텔을 이용했고, 나머지 기간은 주유소나 도로변에 세운 차량에서 잠을 잤다.



콕스는 혼자가 아니라 운전 담당, 지원 러너, 헬퍼, 족부 전문의 등 지원인력 4명과 함께 100일 여정을 이어갔다. 지원 차량은 낮에는 이동식 보급소 역할을 했고, 밤에는 도로변이나 주유소에 주차돼 숙소로 사용했다.



이 프로젝트는 단순한 기록 도전이 아니라 환경·사회적 가치 실현을 위한 자선 프로젝트로 기획됐다. 콕스는 환경 보호와 사회적 영향력 확대를 추진하는 4개 자선단체를 위해 총 100만파운드 모금을 목표로 내걸었다. 그는 이를 위해 직장을 그만두는 것은 물론 원정 비용 마련을 위해 개인 대출까지 감수하며 도전을 이어갔다. 콕스는 2011년 아버지 데릭이 세상을 떠난 뒤 자신의 인도계 뿌리와 가족의 역사에 더 깊은 관심을 갖기 시작했다. 이번 ‘프로젝트 솔트 런’의 종착지인 콜카타는 아버지가 태어난 곳에서 가까운 지역으로, 콕스에게는 단순한 완주 지점이 아니라 아버지의 삶과 연결된 상징적 공간인 셈이다. 콕스는 생전 아버지와 관계가 복잡했다고 털어놓으면서도, 이번 100일 연속 마라톤이 결국 아버지에게 보내는 “아주 늦은 사랑의 편지” 같은 여정이었다고 말했다.

