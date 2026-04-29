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제34회 전태일문학상 ｜ 제21회 전태일청소년문학상 ｜ 제1회 전태일어린이문학상 공모

입력 2026.04.29 20:55

수정 2026.04.29 22:31

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[알림]제34회 전태일문학상 ｜ 제21회 전태일청소년문학상 ｜ 제1회 전태일어린이문학상 공모
전태일재단과 경향신문이 전태일문학상(제34회)과 전태일청소년문학상(제21회)을 공모합니다. 올해는 아름다운 청년 전태일의 정의로움과 따뜻한 마음을 기려 전태일어린이문학상을 제정했습니다. 전태일의 올곧은 정신과 따뜻한 마음을 나누기 위해 마련한 공모에 많은 관심과 참여 바랍니다.

■제34회 전태일문학상
·모집 부문 : 에세이
·응모 방식 : 에세이 2편(1편당 200자 원고지 30~40장 이내)
※ 교육, 기후·환경, 노동, 돌봄, 성소수자, 아동·청소년, 여성, 장애 등 인권과 관련된 주제를 다룬 에세이
※ 타 공모전에서 수상하거나 기타 매체에 발표한 적이 없는 순수 창작물이어야 합니다.
·공모 마감 : 2026년 7월10일 오후 6시(우편접수는 마감일 소인분에 한함)

■제21회 전태일청소년문학상 공모
·응모 자격 : 청소년(2008년 이후 출생)
·모집 부문 : 시, 산문, 독후감
·응모 방식
- 시 : 3편 이상
- 산문 : 1편 이상(분량 제한 없음)
- 독후감: 1편 이상(분량 제한 없음)
·공모 마감 : 2026년 8월12일 오후 6시(우편접수는 마감일 소인분에 한함)

■제1회 전태일어린이문학상 공모
·응모 자격 : 만 13세 이하의 어린이(2014년 이후 출생)
·모집 부문 : [초등] 동시, 산문, 독후감 [유아] 마주이야기
·응모 방식
- 동시 : 3편 이상
- 산문 : 1편 이상(분량 제한 없음)
- 독후감 : 1편 이상(분량 제한 없음)
-마주이야기 : 1~2편(분량 제한 없음)
·공모 마감 : 2026년 7월31일 오후 6시(우편접수는 마감일 소인분에 한함)
·심사 발표 : 2026년 9월4일(전태일재단 홈페이지 공지)

■원고 접수
e메일 taeilliterature@daum.net
우편 (03101) 서울시 종로구 창신길 39-10 ‘전태일재단’
전태일문학상 담당자 앞

■문의
전태일재단 (02)3672-4138
e메일: taeilliterature@daum.net

·주최 : 전태일재단·경향신문사
·주관 : 전태일문학상·전태일어린이문학상 운영위원회
·후원 : (사)한국작가회의·상상국어평가연구소

※ 자세한 사항은 전태일재단 홈페이지를 참고해주시기 바랍니다.

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