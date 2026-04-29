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본문 요약

경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 나선 조국 조국혁신당 대표가 29일 과거 자신의 사모펀드 의혹을 제기했던 김용남 전 의원을 향해 "허위 사실을 지금 다시 꺼낸다면 저는 반격을 해야 한다"고 말했다.

조 대표는 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해2019년 조국 사태 당시 자신을 비판한 김 전 의원에 대해 "제 명예와 관련해서는 짚고 싶다"며 "사모펀드 관련해 수사 자체를 받지 않아 기소도 되지 않았다"고 말했다.

조 대표는 "5촌 조카가 유죄, 배우자가 일부 유죄를 받았지만 판결문에는 권력형 비리가 아니라고 적혀 있다"며 "이 점을 왜곡해 공격하면 허위 사실 적시 명예훼손"이라고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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조국 “허위 사실을 꺼내면 반격해야”…김용남 “틀린 내용 지금 봐도 하나 없어”

입력 2026.04.29 21:07

수정 2026.04.29 21:08

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평택을 재선거 ‘사모펀드’ 신경전

조국 “허위 사실을 꺼내면 반격해야”…김용남 “틀린 내용 지금 봐도 하나 없어”

조국 “수사 안 받고 기소 안 돼”
혁신당, 김 후보 발언 사과 요구
김용남 “민정수석이 우회상장”
단일화 여부에도 부정적 입장

경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 나선 조국 조국혁신당 대표(왼쪽 사진)가 29일 과거 자신의 사모펀드 의혹을 제기했던 김용남 전 의원(오른쪽)을 향해 “허위 사실을 지금 다시 꺼낸다면 저는 반격을 해야 한다”고 말했다. 더불어민주당 후보로 조 대표와 맞붙게 된 김 전 의원은 “틀린 내용은 지금 봐도 하나도 없다”며 맞받아쳤다. 평택을 대진표가 확정된 이튿날부터 두 후보 간 신경전이 달아오르는 양상이다.

조 대표는 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해2019년 조국 사태 당시 자신을 비판한 김 전 의원에 대해 “제 명예와 관련해서는 짚고 싶다”며 “사모펀드 (의혹) 관련해 수사 자체를 받지 않아 기소도 되지 않았다”고 말했다. 조 대표는 “5촌 조카가 유죄, 배우자가 일부 유죄를 받았지만 판결문에는 권력형 비리가 아니라고 적혀 있다”며 “이 점을 왜곡해 공격하면 허위 사실 적시 명예훼손”이라고 했다.

혁신당은 보수정당 출신인 김 전 의원의 인권 의식이 민주당 정체성과 맞지 않는다는 문제 제기도 이어갔다. 박병언 혁신당 선임대변인은 논평에서 “김 후보가 공천은 받았지만 국민적격심사가 남았다”며 “국민적으로 용납할 수 없는 가치관을 천명한 발언에 대해 민주당 후보로서의 자격을 얻으려면 사과가 필요하다”고 말했다.

박 선임대변인은 김 전 의원이 박근혜 정부 시절 한·일 위안부 합의를 옹호한 것, 세월호 특조위 활동을 세금 낭비라고 비난한 것 등을 언급하며 해명을 요구했다. 김 전 의원이 2022년 이태원 참사 희생자 명단 공개를 추진하는 민주당 의원에게 ‘참사 포르노’라는 표현을 사용해 막말 논란이 일었던 사실도 재차 거론했다.

사모펀드 의혹을 허위 사실로 규정한 혁신당에 대해 김 전 의원도 반격에 나섰다. 그는 채널A 유튜브 방송에서 “틀린 내용은 지금까지 봐도 하나도 없다”며 “배우자는 알았지만 남편인 조 후보는 몰랐다는 이유에서 그 부분 유죄 선고가 안 된 것”이라고 했다. 그는 “청와대 민정수석은 공직자 비리를 감찰하고 기강을 잡는 우리나라 최고위직”이라며 “그런 민정수석 가족이 우회상장 구조를 만드는 게 맞나”라고 말했다.

김 전 의원은 조 대표와의 선거연대나 단일화 여부에 대해서는 “지금은 단일화 이야기를 할 시점은 아닌 것 같다”며 “끝까지 열심히 뛰어야 한다는 생각”이라고 말했다. 후보 지명 직후 ‘조국·김재연(진보당 상임대표)과 마음 열고 대화하겠다’며 단일화 가능성을 시사했던 것과 비교하면 다소 강경한 태도로 돌아섰다. 다만 “상당히 지난 시점에서 국민의힘 후보가 당선될 것 같은 상황이 만들어지면 이것은 막아야 한다는 생각을 갖고 있고 이는 조 대표도 마찬가지일 것”이라고 말했다.

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