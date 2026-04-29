이세돌 “AI에 생각 주도권 뺏겨선 안 돼”

구글 주최 대담서 인간 소외 경계 허사비스는 “10년 내 새 황금기”

‘알파고의 아버지’라 불리는 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 알파고 대국 10년 만에 이세돌 9단(사진)과 만나 인공지능(AI)의 미래를 논했다. 허사비스 CEO는 “AI가 새로운 황금기를 가져올 것”이라고 했고, 이 9단은 “AI에 생각의 주도권까지 뺏겨서는 안 된다”고 지적했다.



구글코리아는 29일 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 ‘구글 포 코리아 2026’ 행사를 열고 허사비스 CEO, 이 9단, 조승연 작가의 3자 대담을 가졌다.



허사비스 CEO는 알파고의 개발자이자, 2024년 AI 기반 단백질 구조 예측 연구로 노벨 화학상을 수상한 AI 분야 최고 석학이다. 두 사람의 재회는 2016년 알파고 대국 이후 처음이다.



허사비스 CEO는 먼저 10년 전 열렸던 알파고와 이 9단의 대국을 ‘현대 AI의 실질적인 시작’으로 정의했다. 그는 “(시간이 너무 빨리 지나가) 알파고의 대국이 어제 일 같기도 하고, AI 분야의 많은 진전을 고려하면 100년이 지난 것 같기도 하다”면서 “앞으로 10년 안에 AI로 인해 새로운 황금기를 맞이할 것”이라고 밝혔다. 이어 AI가 난제를 해결할 수 있는 분야로 신약 개발·기후위기 대응·에너지 전환 등을 제시했다.



이 9단은 “원래 바둑을 창의적으로 둔다는 자부심이 있었는데 알파고 대국 이후 ‘우물 안 개구리였다’는 생각을 했다”면서 “알파고 이후 바둑의 기초 개념까지 바뀌는 걸 보고 (2016년 당시) 더 많은 것을 보고 느꼈어야 했다는 아쉬움도 들었다”고 말했다.



AI가 인간에게 미치는 영향을 두고 허사비스 CEO는 “인간의 창의성에 강한 신념을 갖고 있다”면서 “우리의 아이들은 AI를 통해 지금 우리가 모르는 방식으로 새로운 게임과 앱을 쉽게 만들 수 있게 될 것이고, 사실상 ‘초능력’을 갖게 될 것”이라고 했다. 이 9단은 “AI의 잠재력에 대해서는 평가하기 어렵다. 다만 AI가 ‘협업의 파트너’가 되기 위해서는 먼저 정리할 것들이 있다”면서 “인간이 생각의 주도권을 빼앗길 수가 있다. 협업이 아니라 주도권을 뺏어가는 부분에 대해 조심해야 한다”고 말했다.

