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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 소셜미디어 트루스소셜에 "이란이 정신을 차리지 못하고 있다. 빨리 상황 파악을 하는 게 좋을 것"이라는 글을 올렸다.

AFP 통신은 트럼프 대통령이 미국과 이란 간 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 이 같은 글을 올렸다고 보도했다.

월스트리트저널은 전날인 28일 트럼프 대통령이 이란의 핵 포기를 받아내기 위해 이란에 대한 장기적인 해상 봉쇄를 준비할 것을 보좌진에게 지시했다고 보도했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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트럼프 “이란, 정신 못 차린다…빨리 상황 파악하는 게 좋을 것”

입력 2026.04.29 21:44

  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 게시물과 함께 올린 일러스트. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 게시물과 함께 올린 일러스트. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “이란이 정신을 차리지 못하고 있다. 빨리 상황 파악을 하는 게 좋을 것”이라는 글을 올렸다. 종전 협상에 나서라는 압박으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이날 미국 동부시간 기준으로 새벽 4시쯤 올린 글에서 “그들(이란)은 비핵 협정을 체결하는 방법도 모른다”고 주장했다고 로이터통신이 이날 보도했다.

트럼프 대통령은 이 글 아래에 ‘더 이상 착한 남자는 없다’는 자막이 달린 자신의 사진을 함께 올렸다. 사진 속 트럼프 대통령은 폭격이 벌어지는 곳을 배경으로 선글라스를 낀 채 기관총을 메고 있는 모습이라고 로이터는 전했다.

AFP 통신은 트럼프 대통령이 미국과 이란 간 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 이 같은 글을 올렸다고 보도했다.

월스트리트저널(WSJ)은 전날인 28일(현지시간) 트럼프 대통령이 이란의 핵 포기를 받아내기 위해 이란에 대한 장기적인 해상 봉쇄를 준비할 것을 보좌진에게 지시했다고 보도했다. 트럼프 대통령이 27일 백악관 상황실 회의를 포함한 최근 회의에서 이란 항구를 드나드는 선박을 차단해 이란의 경제와 석유 수출을 계속 압박하는 방안을 택했다는 것이다.

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