삼성·LG전자 ‘히트펌프’ 뜨거운 경쟁

탄소 저감·화석연료보다 고효율 침체된 가전 사업 돌파구로도 주목

세계 각국의 탄소 감축 기조와 에너지 가격 상승에 따라 고효율 냉난방 시스템 히트펌프 시장이 급성장하고 있다. 삼성전자와 LG전자도 신제품을 출시하고, 유럽 시장을 공략하는 등 경쟁에 적극 나서고 있다.



히트펌프는 공기열 등 외부 열에너지를 흡수해 냉난방과 온수 공급을 한다. 가스나 석유를 직접 소비하지 않기 때문에 탄소 배출을 줄일 수 있고, 에너지 가격 변동성이 클 경우 경제성 면에서도 우수하다. 적은 에너지 투입으로도 높은 열에너지를 얻을 수 있어 화석연료 대비 효율이 높다.



삼성전자는 29일 서울 중구 기자실에서 기술 브리핑을 열고 최근 국내 출시한 ‘EHS 히트펌프 보일러’가 성능과 에너지 효율, 탄소 저감을 모두 강화했다고 설명했다.



삼성전자는 자사 히트펌프 제품이 바닥 난방용 35도 출수 조건에서 계절성능계수(SCOP) 4.9를 기록, 투입 전력 대비 5배 수준의 열에너지를 공급할 수 있다고 밝혔다. 이산화탄소 배출량은 약 60% 저감했다.



한국의 온돌 주거문화와 겨울철 혹한에도 적합한 기능을 갖췄다. 공기의 열을 물로 전달하는 ‘에어 투 워터(A2W)’ 방식을 채택했고, 영하 25도 환경에서도 동작이 가능하고 영하 15도에서 최대 70도 고온수를 공급할 수 있다.



LG전자도 다음달 국내에 일체형 히트펌프 시스템 보일러 신제품을 출시할 예정이다. 펌프 등 수배관 부품이 실외기에 내장된 이 제품은 별도 냉매 배관 작업이 필요 없어 설치가 용이한 게 장점이다.



이 제품도 난방 성능계수(COP) 4.90을 기록, 화석연료 기반 제품과 비교해 4.9배 수준의 에너지를 생산할 수 있다.



전 세계적으로 온실가스 감축 노력과 맞물려 히트펌프 보급이 늘어나는 추세다. 한국도 2035년까지 온실가스 518만t 감축을 목표로 히트펌프 350만대 보급 계획을 발표했다.

