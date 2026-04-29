창간 80주년 경향신문

아빠 생일 축하하러 온 스리랑카 삼남매

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구에 있는 자동차 부품 열처리 공장.

이곳은 한국어가 서툴러도 묵묵히 일하는 스리랑카 출신 아빠 부디카씨의 일터다.

30일 EBS 1TV에서 방영되는 <글로벌 아빠찾아 삼만리>에서는 가족밖에 모르는 사랑꾼 아빠 부디카씨를 찾아온 스리랑카 삼남매의 이야기가 펼쳐진다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

아빠 생일 축하하러 온 스리랑카 삼남매

입력 2026.04.29 22:03

수정 2026.04.29 22:04

펼치기/접기
  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

EBS1 ‘글로벌 아빠찾아 삼만리’

대구에 있는 자동차 부품 열처리 공장. 이곳은 한국어가 서툴러도 묵묵히 일하는 스리랑카 출신 아빠 부디카씨의 일터다. 부디카씨는 쉬는 시간 대부분을 스리랑카에 있는 가족들과 통화하며 보낸다. 고된 근무 속에서도, 그는 가족과의 통화에 힘을 얻는다고 한다. 30일 EBS 1TV에서 방영되는 <글로벌 아빠찾아 삼만리>에서는 가족밖에 모르는 사랑꾼 아빠 부디카씨를 찾아온 스리랑카 삼남매의 이야기가 펼쳐진다.

2022년 아빠가 한국으로 떠난 후 스리랑카 삼남매네 집은 조용할 날이 없었다. 첫째 딸은 생후 10개월 된 막내를 돌보고 집안일도 돕지만, 둘째 아들은 아직 누나 머리를 당기며 장난치기 바쁘다. 삼남매의 엄마는 대가족의 집안일을 도맡아 하느라 아이들을 돌볼 여력이 없다. 삶이 힘에 부칠 때마다 첫째도, 엄마도 부디카씨의 얼굴을 떠올린다고 한다.

아빠의 생일이 다가오는 4월, 비행기 티켓을 받은 아이들은 들뜬 마음으로 아빠에게 직접 전할 생일 선물을 골랐다. 한국 땅을 밟은 아이들이 무사히 아빠를 만날 수 있을까. 오후 7시45분 방송.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글