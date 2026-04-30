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본문 요약

22대 국회 하반기 국회의장 후보에 출마하는 조정식 더불어민주당 의원은 29일 "하반기 국회의 소명은 국민주권 국회, 일 잘하는 민생 국회"라며 "주권자 뜻에 따라 현안 과제를 속도감 있게 처리하고, 국민 효능감을 느끼는 국회를 만들기 위해 출마했다"고 밝혔다.

이재명 대통령 정무특보인 조 의원은 당내 친이재명계 핵심 의원으로 꼽힌다.

그는 정무특보는 "당·정·청 가교의 역할"이라며 여야 간 합의를 끌어내야 하는 국회의장의 역할과 "일맥상통하는 지점이 있다"고 말했다.

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  • 정치 국회의장 후보 인터뷰②

조정식 “국민주권·민생 국회 적임자는 나…집권 여당 출신 의장은 당·정·청 호흡 중요”

입력 2026.04.30 06:00

수정 2026.04.30 06:53

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하반기 국회의장 후보로 나선 조정식 더불어민주당 의원이 29일 국회 의원회관에서 기자와 인터뷰하고 있다. 정효진 기자

하반기 국회의장 후보로 나선 조정식 더불어민주당 의원이 29일 국회 의원회관에서 기자와 인터뷰하고 있다. 정효진 기자

22대 국회 하반기 국회의장 후보에 출마하는 조정식 더불어민주당 의원(6선·경기 시흥을)은 29일 “하반기 국회의 소명은 국민주권 국회, 일 잘하는 민생 국회”라며 “주권자 뜻에 따라 현안 과제를 속도감 있게 처리하고, 국민 효능감을 느끼는 국회를 만들기 위해 출마했다”고 밝혔다.

조 의원은 이날 국회 의원회관에서 진행된 인터뷰에서 “나 자신을 내세우기보다는 당과 국회에서 필요한 일들을 조정하고 성과를 만들어내며 일해왔다”며 “민생 국회, 효능감 있는 국회를 만드는 데는 적임자라고 자신한다”고 말했다.

이재명 대통령 정무특보인 조 의원은 당내 친이재명(친명)계 핵심 의원으로 꼽힌다. 그는 정무특보는 “당·정·청 가교의 역할”이라며 여야 간 합의를 끌어내야 하는 국회의장의 역할과 “일맥상통하는 지점이 있다”고 말했다.

- 국회의장에 출마한 이유는.

“이재명 정부 출범 2년 차에 접어들었지만 그동안은 내란 청산·극복과 대한민국 정상화를 하는 과정이었다. 앞으로는 그 바탕 위에서 민생경제 도약과 전환의 길을 위한 시기다. 민생 국회, 효능감 있는 국회를 만드는 데 적임자라고 자신한다. 대통령은 항상 성과와 일로 효능감 드리는 정치와 국정을 한다. 대통령과 오래 호흡 같이 맞춰왔다. 6선을 하며 국회나 당에서 많은 요직을 두루 거쳤다. 경기도당위원장, 원내대변인, 정책위의장, 사무총장 두 번, 국회 국토교통위원장을 하며 항상 성과있게 내가 맡은 일 마무리 했고, 비교적 결과를 내왔다.”

- 김태년·박지원 후보와 비교해 강점이 있다면.

“집권 여당 출신의 국회의장은 당·정·청과 국회에 필요한 일을 신속하면서도 성과 있게 처리하고 호흡을 맞추는 게 중요한데, 제가 적임자라고 생각한다. 대통령과의 호흡(경험)이나 당·정·청 가교 역할을 해왔다. 지금까지 국회에서 일하면서 소통과 조정 역할들을 많이 해온 것이 제 가장 큰 강점이라고 생각한다.”

- 대통령 정무특보 경험은 의장 일에 어떤 도움이 되나.

“정무특보 역할의 핵심은 당·정·청 소통과 가교 역할이다. 민주당은 큰 여당이기 때문에 여러 현안에 다양한 의견이 있을 수 있고, 때론 그것이 갈등처럼 나타날 때도 있다. 다양한 의견을 녹여 결국 원보이스로 만들고, 결정 사항은 신속하게 집행하는 게 중요하다. 정무특보가 당·정·청 가교였다면 이제는 (국회의장으로서) 여야의 가교 역할을 통해서 결실을 만들어내고 싶다. 일맥상통하는 지점이 있다.”

- 정무특보직 수락에 부정적 이야기도 있었다

“6선 의원이기 때문에 그런 의견도 있었지만 선례가 있다. 노무현 대통령 때도 김원기 국회의장이 당내 최다선이자 최고 어른 같은 분이었는데 정무특보를 맡기고, (김 전 의장이) 그다음 국회의장을 했다. 이상하거나 안 맞는 건 아니라고 생각한다. 지금은 당내에서도 문제 제기는 거의 없다.”

- 하반기 원 구성 시 여당이 전 상임위를 가져오는 것에 대한 의견은.

“의장으로서 최대한 (여야 간) 협상하도록 중립적 입장에서 요청하겠지만, 협상이 안된다고 시간을 질질 끌지는 않겠다. 각 정당의 의견을 듣고 6월 말에는 결단해야 한다. 과거와 같은 지리한 원 구성의 답로로 2~3개월을 낭비하는 관행을 되풀이해서는 안 된다.”

- 다음 달 7일에 개헌 투표가 가능할까.

“원포인트 개헌이어서 반드시 해야 하는데, 5월7일에 될지는 아직 말 못 하겠다. 최선을 다해 할 수 있도록 힘을 모아야 한다. 국민의힘이 (개헌을) 거부한다면 내란 옹호하는 윤어게인 당으로 규정당하고, 지방선거에서 심판받을 것이다. 만약에 이번에 안되면 하반기 국회 때 다시 추진해야 한다. 의장이 되면 곧바로 개헌특위를 구성하겠다.”

- 의장 선거에 권리당원 20% 투표가 적용되는 의미는.

“국회의장은 국회의원 (전체의) 대표자이기 때문에 권리당원이 뽑을 수 없지만, 당내 후보자 선출 과정에서는 당원 주권 정당이기 때문에 당원 의사를 일정 부분 반영하자는 것이다. 적절하다고 본다.”

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