22대 국회 하반기 국회의장 후보에 출마하는 조정식 더불어민주당 의원(6선·경기 시흥을)은 29일 “하반기 국회의 소명은 국민주권 국회, 일 잘하는 민생 국회”라며 “주권자 뜻에 따라 현안 과제를 속도감 있게 처리하고, 국민 효능감을 느끼는 국회를 만들기 위해 출마했다”고 밝혔다.

조 의원은 이날 국회 의원회관에서 진행된 인터뷰에서 “나 자신을 내세우기보다는 당과 국회에서 필요한 일들을 조정하고 성과를 만들어내며 일해왔다”며 “민생 국회, 효능감 있는 국회를 만드는 데는 적임자라고 자신한다”고 말했다.

이재명 대통령 정무특보인 조 의원은 당내 친이재명(친명)계 핵심 의원으로 꼽힌다. 그는 정무특보는 “당·정·청 가교의 역할”이라며 여야 간 합의를 끌어내야 하는 국회의장의 역할과 “일맥상통하는 지점이 있다”고 말했다.

- 국회의장에 출마한 이유는.

“이재명 정부 출범 2년 차에 접어들었지만 그동안은 내란 청산·극복과 대한민국 정상화를 하는 과정이었다. 앞으로는 그 바탕 위에서 민생경제 도약과 전환의 길을 위한 시기다. 민생 국회, 효능감 있는 국회를 만드는 데 적임자라고 자신한다. 대통령은 항상 성과와 일로 효능감 드리는 정치와 국정을 한다. 대통령과 오래 호흡 같이 맞춰왔다. 6선을 하며 국회나 당에서 많은 요직을 두루 거쳤다. 경기도당위원장, 원내대변인, 정책위의장, 사무총장 두 번, 국회 국토교통위원장을 하며 항상 성과있게 내가 맡은 일 마무리 했고, 비교적 결과를 내왔다.”

- 김태년·박지원 후보와 비교해 강점이 있다면.

“집권 여당 출신의 국회의장은 당·정·청과 국회에 필요한 일을 신속하면서도 성과 있게 처리하고 호흡을 맞추는 게 중요한데, 제가 적임자라고 생각한다. 대통령과의 호흡(경험)이나 당·정·청 가교 역할을 해왔다. 지금까지 국회에서 일하면서 소통과 조정 역할들을 많이 해온 것이 제 가장 큰 강점이라고 생각한다.”

- 대통령 정무특보 경험은 의장 일에 어떤 도움이 되나.

“정무특보 역할의 핵심은 당·정·청 소통과 가교 역할이다. 민주당은 큰 여당이기 때문에 여러 현안에 다양한 의견이 있을 수 있고, 때론 그것이 갈등처럼 나타날 때도 있다. 다양한 의견을 녹여 결국 원보이스로 만들고, 결정 사항은 신속하게 집행하는 게 중요하다. 정무특보가 당·정·청 가교였다면 이제는 (국회의장으로서) 여야의 가교 역할을 통해서 결실을 만들어내고 싶다. 일맥상통하는 지점이 있다.”

- 정무특보직 수락에 부정적 이야기도 있었다

“6선 의원이기 때문에 그런 의견도 있었지만 선례가 있다. 노무현 대통령 때도 김원기 국회의장이 당내 최다선이자 최고 어른 같은 분이었는데 정무특보를 맡기고, (김 전 의장이) 그다음 국회의장을 했다. 이상하거나 안 맞는 건 아니라고 생각한다. 지금은 당내에서도 문제 제기는 거의 없다.”

- 하반기 원 구성 시 여당이 전 상임위를 가져오는 것에 대한 의견은.

“의장으로서 최대한 (여야 간) 협상하도록 중립적 입장에서 요청하겠지만, 협상이 안된다고 시간을 질질 끌지는 않겠다. 각 정당의 의견을 듣고 6월 말에는 결단해야 한다. 과거와 같은 지리한 원 구성의 답로로 2~3개월을 낭비하는 관행을 되풀이해서는 안 된다.”

- 다음 달 7일에 개헌 투표가 가능할까.

“원포인트 개헌이어서 반드시 해야 하는데, 5월7일에 될지는 아직 말 못 하겠다. 최선을 다해 할 수 있도록 힘을 모아야 한다. 국민의힘이 (개헌을) 거부한다면 내란 옹호하는 윤어게인 당으로 규정당하고, 지방선거에서 심판받을 것이다. 만약에 이번에 안되면 하반기 국회 때 다시 추진해야 한다. 의장이 되면 곧바로 개헌특위를 구성하겠다.”

- 의장 선거에 권리당원 20% 투표가 적용되는 의미는.

“국회의장은 국회의원 (전체의) 대표자이기 때문에 권리당원이 뽑을 수 없지만, 당내 후보자 선출 과정에서는 당원 주권 정당이기 때문에 당원 의사를 일정 부분 반영하자는 것이다. 적절하다고 본다.”