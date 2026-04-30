서울에서 가장 비싼 땅, 올해도 여기였다···23년째 1위 자리 지켜

서울 부동산 개별공시지가 4.90% 상승 한강밸트 낀 7개 자치구 평균이상 상승률 보여 올해도 땅값 1위는 명동 ‘네이처리퍼블릭’

서울 부동산 개별공시지가가 전년 대비 평균 4.90% 상승했다.

서울 대부분 지역이 지난해 말부터 토지거래허가구역으로 지정되며 거래량이 크게 감소했음에도 신고가 거래가 나오는 등 상승세가 이어지면서 전년(4.02%)보다 더 큰 상승폭을 보였다.

서울시는 올해 1월 1일을 기준으로 조사한 85만7498필지에 대한 개별공시지가를 30일 결정·공시했다.

개별공시지가란 국토교통부가 매년 1월 결정하는 표준지공시지가를 기준으로 개별 토지 특성을 조사하고 감정평가사 검증을 거쳐서 산정한 개별 토지의 단위 면적당(㎡) 적정 가격을 뜻한다.

서울시에 따르면 올해 개별공시지가 상승률은 4.90%로 집계됐다. 지난해 보다도 더 가파른 상승세를 보이며 3년 연속 오름세를 이어갔다.

서울 25개구 공시지가가 모두 상승한 가운데 평균보다 상승폭이 큰 곳은 용산구(9.20%)·성동구(6.52%)·강남구(6.30%)·서초구(5.82%)·마포구(5.35%)·광진구(5.28%)·영등포구(5.01%) 등 7곳이다. 모두 ‘한강밸트’를 끼고 있는 곳이다.

시는 올해 표준지공시지가가 상승하면서 개별공시지가도 영향을 받아 일정 수준 상승했다고 설명했다.

조사 대상인 개별지 85만7493필지 중 지가가 상승한 토지는 전체의 98.6%인 84만5872필지로 대부분 상승했다. 하락한 토지는 0.3%(2350필지)에 불과했다.

서울에서 공시지가가 가장 비싼 곳은 올해도 역시 명동에 위치한 ‘네이처리퍼블릭 명동월드점’이었다.

해당 토지는 2025년 기준 ㎡당 1억8840만원으로, 2004년부터 23년 연속 최고 지가를 이어가고 있다. 최저지가는 지난해에 이어 올해도 자연림인 도봉구 도봉동 산30이며, ㎡당 6940원으로 집계됐다.

개별공시지가는 서울 부동산 정보광장 또는 부동산 공시가격 알리미에서 조회 가능하다. 이의가 있는 경우 5월 29일까지 이의신청서를 작성해 부동산 공시가격 알리미로 온라인 제출하거나, 해당 구청 또는 동주민센터에 우편·팩스 또는 방문 제출하면 된다.

이의신청 토지는 토지 특성 등을 재조사한 후 감정평가사 검증과 자치구 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 6월 26일 조정·공시한다. 감정평가사와 유선 상담하고 싶은 경우 서울시 120 다산콜센터로 요청하면 된다.